Geekom Mini IT11 Dieser Mini-PC ist so gut wie ein großer Computer Von Klaus Wedekind

Der Geekom Mini IT11 soll ein Mini-PC sein, der mit hoher Leistung und kompletter Ausstattung problemlos einen großen Desktop-Rechner ersetzen kann. ntv.de hat das kleine Kraftpaket ausprobiert.

Wer keinen Platz auf dem Schreibtisch für ein Notebook hat und auch keinen fetten Desktop-Rechner auf den Boden stellen möchte, kann sich einen Mini-PC zulegen. Inzwischen sind die Geräte so leistungsfähig, dass sie durchaus keine Notlösung mehr sind. Zu ihnen möchte der neue Geekom Mini IT11 gehören, der zu moderaten Preisen eine starke Ausstattung zu bieten hat.

Der Mini-PC ist kein Design-Wunder, aber sein mattes, graues Kunststoffgehäuse kann sich sehen lassen und muss sich nicht unbedingt verstecken. Wer das trotzdem möchte, kann den 565 Gramm leichten Computer mit einer mitgelieferten Montageplatte unter anderem auf der Rückseite eines Monitors anbringen. Das 11,7 x 11,2 x 4,56 Millimeter kleine Gerät mit Metallrahmen wirkt sehr solide und hochwertig.

Umfangreiche Ausstattung

Wichtiger als die Optik ist die Ausstattung - und da hat sich Geekom nicht lumpen lassen. Der Mini IT11 hat zwei USB-C-Eingänge, die mit USB-4-Geschwindigkeit Datenraten von bis zu 20 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) erreichen und als Displayport dienen können. Drei USB-A-Buchsen kommen mit USB 3.2 auf 10 Gbit/s.

Dazu kommen ein SD-Kartenleser, ein HDMI-Anschluss (2.0), ein Mini-DisplayPort, ein Gigabit-Ethernet-Anschluss und eine Kopfhörerbuchse. Auf der rechten Seite befindet sich eine Öffnung zur Diebstahlsicherung mit einem Kensington-Schloss.

Auch das Innenleben hat einiges zu bieten. Geekom bietet den Mini-PC in verschiedenen Ausführungen mit Intel-Chips der elften Generation an. an. Das Testgerät für rund 640 Euro ist mit einem Core i7-1195G7 ausgestattet, der auf 16 Gigabyte (GB) Arbeitsspeicher (DDR4-SODIMM) zugreifen kann. Der SSD-Speicher (M.2) ist 512 GB groß.

... linke Seite ... (Foto: kwe)

Wenn das nicht ausreicht, kann man den Mini IT11 aufschrauben und den Arbeitsspeicher auf bis zu 64 GB erweitern, den SSD-Speicher kann man auf bis zu zwei Terabyte (TB) ausbauen. Die Funkstandards sind Bluetooth 5.2 und Wifi 6.

Office-Arbeitstier mit Reserven

Mit diesen Komponenten gibt der Geekom Mini IT11 im Office-Alltag ordentlich Gas. Alle Aktionen laufen schnell und flüssig ab, der Computer macht einen erfreulich zackigen Eindruck. Auch Bild- und Videobearbeitung bereiten dem Mini-PC keine Probleme, solange man nicht übertreibt und die kleine Kiste mit riesigen Dateien quält.

... und rechte Seite. (Foto: kwe)

Das Gleiche trifft auf Spiele zu. Ohne separate Grafikkarte hat der Kleine zwar durchaus auch Kraft genug für etwas anspruchsvollere Games, zu hohe Erwartungen sollte man aber nicht haben. Dafür ist der Mini-PC aber auch gar nicht gedacht.

Schön ist, dass der kleine Computer auch recht leise ist, wenn er sich mal anstrengen muss. Der Lüfter ist dann zwar zu hören, aber nie so stark, dass es stören würde. Auch die Hitzeentwicklung hält sich in Grenzen. Der Mini IT11 wird nur etwas warm, wenn er gefordert wird, läuft aber nie heiß.

Windows 11 Pro vorinstalliert

Einen weiteren Pluspunkt holt sich der kompakte Rechner mit einem vorinstalliertem Windows Pro, das bis auf TikTok, Disney+ und Spotify praktisch ohne vorinstallierte Zusatz-Software kommt.

Alles in allem hat der Geekom Mini IT11 im Test überzeugt. Im Büro-Alltag hat er einen großen Desktop-Rechner mühelos ersetzen und in der Freizeit unterhalten können. Die getestete Variante bietet für knapp 640 Euro ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wer nur selten spielt oder Videos bearbeitet, wird auch mit etwas günstigeren Varianten zufrieden sein.