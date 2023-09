Beim Kamera-Vergleich von DxOMark muss sich das iPhone 15 Pro Max nur einem China-Smartphone geschlagen geben, das keine echte Konkurrenz ist. Die neue Tele-Kamera punktet allerdings weniger als erwartet, und Apples Flaggschiff könnte schon bald von einem anderen Neuling überholt werden.

Es ist wie ein Déjà-vu: Vor ziemlich genau einem Jahr eroberte das iPhone 14 Pro fast den ersten Platz beim prestigeträchtigen Smartphone-Kamera-Test von DxOMark. Nur das chinesische Smartphone Honor Magic4 Ultimate hatte noch einen Punkt mehr erreicht. Apples neuem Flaggschiff iPhone 15 Pro Max erging es jetzt fast ebenso. Denn mit insgesamt 154 Punkten ließ es alle Konkurrenten bis auf das Huawei P60 Pro hinter sich, das bei den französischen Kamera-Experten 156 Punkte erzielen konnte.

Das ist allerdings nur ein kleiner Makel, da die chinesische Nummer 1 aufgrund des US-Boykotts in westlichen Märkten so gut wie keine Rolle mehr spielt. Wichtiger für Apple ist, dass das iPhone 15 Pro Max das Pixel 7 Pro relativ deutlich hinter sich ließ. Denn das Google-Smartphone konnte im vergangenen Jahr mit dem Honor Magic4 Ultimate gleich- und am iPhone 14 Pro vorbeiziehen.

Bei Videos und Bokeh top

Das gute Resultat hat Apples Flaggschiff einer sehr starken Gesamtleistung zu verdanken. Herausragend sind die Videos und das künstliche Bokeh bei Porträtaufnahmen. In beiden Kategorien holte das iPhone 15 Pro Max die bisher höchste Punktzahl (158/80).

Bei der Foto-Leistung hat das neue Apple-Flaggschiff mit 153 Punkten viel Boden gut gemacht, der Vorgänger kam hier nur auf 143. Die beste Bewertung hält in dieser Kategorie das Huawei P60 Pro (158). Verloren hat das 15 Pro Max überraschenderweise bei der auf seinem Bildschirm dargestellten Vorschau, für die es 86 Punkte erhielt. Hier ist nach wie vor der Vorgänger mit 91 Punkten die Nummer 1.

Nur kleiner Zoom-Sprung

In der Zoom-Kategorie Konnte das iPhone 15 Pro Max mit seinem neuen optisch fünffach vergrößernden Periskop-Objektiv hinzugewinnen - allerdings weniger als erwartet. Denn mit 142 Punkten hat es lediglich drei Pünktchen mehr als das 14 Pro (Max). In Führung liegt in dieser Disziplin das Huawei P60 Pro, aber auch das Google Pixel Pro hat mit 143 Punkten noch die Nase vorn.

Damit droht dem iPhone 15 Pro Max, vom neuen Pixel 8 Pro überholt zu werden, das in wenigen Tagen am 4. Oktober vorgestellt wird. Es könnte sehr knapp werden. Denn Googles Flaggschiff hat zwar schon in der dritten Generation ein Periskop-Objektiv mit fünffacher optischer Vergrößerung. Doch zumindest auf dem Papier halten sich die Verbesserungen in Grenzen. ntv.de wird auch das Pixel 8 Pro testen und sehen, ob es ähnlich beeindruckende Aufnahmen wie das iPhone 15 Pro Max zustande bringt.