Wer mit dem Zug reist, braucht deutlich länger als mit dem Flugzeug - reist aber viel klimafreundlicher. Ein Berliner Unternehmen schenkt seinen Mitarbeiterinnen deshalb drei Tage Sonderurlaub, wenn sie ein Jahr lang auf den Klimakiller Flugzeug verzichten.

Mitarbeiterinnen des Berliner Unternehmens Weiberwirtschaft erhalten drei Tage mehr Jahresurlaub, wenn sie ein Jahr lang keine Flugreise antreten. Die Regelung soll einen Anreiz setzen, "klimaschonende Reiseformen und -ziele zu wählen", erklärte das Unternehmen. "Jeder weiß, dass Flugreisen ein Klimakiller sind", sagte Geschäftsführerin Katja von der Bey. Alternativen wie Zugreisen würden aber häufig viel mehr Zeit kosten.

Ob alle Mitarbeiterinnen das Angebot annehmen und tatsächlich klimafreundliche Urlaubspläne schmieden, ist noch nicht bekannt. Die Idee kommt aber gut an: "Ich versuche sowieso schon so wenig wie möglich zu fliegen, das ist jetzt ein zusätzlicher Ansporn", so Elli Dietsche aus der Verwaltung.

Das Unternehmen räumte ein, dass der Klimaschutzeffekt bei nur zehn Mitarbeiterinnen "eher symbolisch" sei. "Aber vielleicht macht die Idee ja Schule und andere Unternehmen greifen die Idee auf", erklärte die Genossenschaft. In Berlin-Mitte betreibt sie nach eigenen Angaben ein "nach modellhaften ökologischen Kriterien" gebautes Gründerinnenzentrum.