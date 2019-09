Medienberichten zufolge stehen neun von weltweit 32 Continental-Werken in der Antriebssparte auf der Kippe.

Zeitarbeit, Werksschließungen, fristlose Kündigungen: Für das Management des Autozulieferers Continental stehen aktuell diverse Sparmaßnahmen zur Debatte. Der Konzernchef kündigt an, auch deutsche Werke auf den Prüfstand zu stellen. Bald soll es erste Entscheidungen geben.

Der kriselnde Autozulieferer Continental überprüft im Zuge seiner Sparanstrengungen auch einzelne Werke. "Wir schauen über­all auf die Wettbewerbsfähigkeit, deutsche Standorte sparen wir dabei nicht aus", sagte Konzernchef Elmar Degenhart der "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". Derzeit liefen Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern. "In den kommenden Wochen werden wir dann die ersten Entscheidungen treffen", kündigte Degenhart an.

Medienberichten zufolge stehen beim Dax-Konzern neun seiner weltweit 32 Werke in der Antriebssparte auf der Kippe, auch in Deutschland käme ein Stellenabbau infrage. Ob es im Rahmen der Sparbemühungen zu Stellenstreichungen kommt, steht laut Degenhart noch nicht fest. "Der erste Schritt ist Kurzarbeit, das wird bereits in einigen Betrieben praktiziert", sagte der Manager. Ferner würden darüber hinausgehende Maßnahmen diskutiert. "Bereiche, die absehbar nicht ausreichende Beiträge zu Wachstum oder Gewinn leisten, stellen wir auf den Prüfstand, notfalls trennen wir uns davon."

Auch betriebsbedingte Kündigung wollte der Conti-Chef nicht grundsätzlich ausschließen. "Wir wissen nicht, was mittelfristig auf uns zukommt. Sollte sich die Situation weiter verschlechtern, müssen wir darauf reagieren", so Degenhart.

Antriebstechnik soll schnell an die Börse

Continental hatte Anfang August ein Programm angekündigt, um angesichts der grassierenden Flaute die Finanzkraft dauerhaft zu sichern und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Die Geschäftsziele hatte der Reifen- und Elektronikzulieferer bereits Ende Juli nach einem Gewinneinbruch gekappt und dies mit der weltweit sinkenden Fahrzeugproduktion und Unsicherheiten durch den Handelsstreit zwischen den USA und China begründet.

Zudem treibt Degenhart einen Börsengang der Antriebssparte weiter voran. "Wir streben 2020 an die Börse mit Vitesco Technologies, wie unsere Antriebstechnik künftig heißt. Entweder in Form eines Teilbörsengangs oder als Spin-off", machte der Manager deutlich. "Es gibt keinen Grund, die Vorbereitungen zu bremsen." Conti hatte den eigentlich für das zweite Halbjahr ins Auge gefassten Gang aufs Parkett der Antriebssparte mit weltweit gut 40.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von zuletzt 7,7 Milliarden Euro wegen des schwachen Marktumfelds unlängst auf das kommende Jahr verschoben.