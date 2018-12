Wirtschaft

Nachfolge im Kaffeeunternehmen: Darboven darf Jacobs-Erben nicht adoptieren

Die Firmenleitung beim Kaffeeunternehmen Darboven darf nur ein Familienmitglied übernehmen. Der 82-jährige Patriach sieht in den eigenen Reihen keinen geeigneten Nachfolger. Er will lieber einen Sohn vom Konkurrenten adoptieren - und scheitert vor Gericht.

Die Aussichten für einen Jacobs an der Spitze des Kaffeerösters Darboven stehen nach der Entscheidung eines Familiengerichts schlecht. Der Hamburger Unternehmer Albert Darboven darf vorerst nicht den Kaffee-Erben Andreas Jacobs adoptieren. Einen entsprechenden Antrag hat das Amtsgericht Hamburg-Blankenese zurückgewiesen, wie Gerichtssprecher Kai Wantzen sagte. Gegen die Entscheidung vom Freitag kann innerhalb eines Monats aber Beschwerde eingelegt werden.

Der 55-jährige Jacobs stammt aus der gleichnamigen Bremer Kaffeedynastie, die sich aber schon vor vielen Jahren aus dem Kaffeegeschäft zurückgezogen hat. Um die geplante Adoption hatte es in der Darboven-Familie Streit gegeben. Mehrere Mitglieder befürchteten einen "Bruch mit den Werten des Unternehmens", sollte Jacobs das Sagen im Unternehmen bekommen. Patriarch Albert Darboven hatte betont, die geplante Adoption sei eine rein familiäre Angelegenheit. Allerdings schätze er Jacobs auch als "herausragenden Unternehmer". Darbovens Sohn Arthur hatte sich in einer Stellungnahme an das Gericht gegen den Schritt ausgesprochen.

Bei Adoptionen müsse stets auf die Interessen der Kinder des Annehmenden und Anzunehmenden Rücksicht genommen werden, erläuterte Wantzen. Zu den Gründen für die Entscheidung wollte der Sprecher nichts sagen, weil es um höchstpersönliche Angelegenheiten gehe. "Die Umstände sind besonders schützenswert."

"Adoption aus wirtschaftlichen Gründen"

Der 54-jährige Darboven junior hatte im August dem Wirtschaftsmagazin "Capital" gesagt: "Es handelt sich um eine Adoption aus rein wirtschaftlichen Gründen, was unabhängig von den konkreten Personen für mich schon mehr als zweifelhaft ist." Er habe viele Jahre selbst in dem Unternehmen mitgearbeitet und eigene Akzente gesetzt. Doch statt diese Erfolge zu berücksichtigen, sei nicht nur der Kontakt zu seinem Vater abgebrochen, sondern er sei sogar aus der Unternehmenschronik getilgt worden. "Wenn Herr Jacobs Chef und Mehrheitsgesellschafter von Darboven würde, wäre das für uns mehr als ein Affront", erklärte Arthur Darboven.

Die geplante Adoption hatte der 82-jährige Darboven senior im Juli bestätigt, nachdem sein Sohn sowie die beiden Söhne und die Witwe des ehemaligen Mitgesellschafters Herbert Darboven die Absicht öffentlich gemacht hatten. Ihn und seine Frau Edda verbinde eine langjährige tiefe Freundschaft mit Jacobs. "Meine Frau und ich wünschen uns, Herrn Dr. Jacobs auch ganz offiziell in unsere Familie aufzunehmen", sagte Albert Darboven. "Aber das ist eine rein familiäre Angelegenheit, die nur uns drei betrifft."

Familienmitglied muss Firma leiten

Arthur Darboven hatte das heute über 150 Jahre alte Unternehmen 2009 verlassen, er handelt inzwischen selbst mit Rohkaffee. Schon früher hatte sein Vater Albert angedeutet, dass er eines Tages einen Nachfolger adoptieren oder Teile des Vermögens in eine Stiftung geben könnte. Darboven ist derzeit der kleinste unter den fünf großen deutschen Kaffeeherstellern.

Die Statuten des Familienunternehmens, das noch zu 57,5 Prozent Albert Darboven gehört, sehen vor, dass nur ein Mitglied der Familie die Firmenleitung übernehmen darf. 42,5 Prozent der Anteile halten eigenen Angaben zufolge Arthur Darboven, seine Cousins Arndt und Behrendt sowie deren Mutter Helga.

