Das europäische Navigationssystem Galileo soll die Antwort auf das GPS-Netz der USA sein. Derzeit ist das komplette Satellitennetzwerk aber aufgrund eines Systemfehlers nicht nutzbar.

Das europäische Navigationssystem Galileo ist vollständig ausgefallen. Auf der Internetseite der Europäischen Agentur für Navigations- und Satelliten-Systeme (GNSS) sind alle 26 Galileo-Satelliten derzeit als "down" gekennzeichnet. Laut dem Technikportal "Heise Online" hat die GNSS bereits am vergangenen Donnerstag erste Störungen gemeldet. Am Samstagabend informierte die Agentur über den Totalausfall.

Ursache für den Ausfall ist womöglich ein Systemfehler in einer italienischen Bodenstation. Das meldet das Portal "InsideGNSS" unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen. Demnach hofft die Agentur, dass sie das Galileo-System noch am Sonntagabend wiederherstellen kann.

Das Galileo-System ist die europäische Antwort auf das GPS-Netz der USA. Eigentlich sollte es schon 2008 in Betrieb gehen, es kam aber immer wieder zur Verzögerungen und Problemen. Berichten zufolge soll es nun tatsächlich kurz vor der Vollendung stehen. Die letzten vier der insgesamt 30 Satelliten sollen Ende 2020 ins All starten. Die Kosten sind von ursprünglich 2,9 Milliarden Euro mittlerweile auf 7,2 Milliarden Euro angestiegen.