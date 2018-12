Die Rettung ist geglückt: Kettcar-Hersteller Kettler darf weiterexistieren. Der Finanzinvestor Lafayette übernimmt das kriselnde Traditionsunternehmen und kündigt bereits Zukunftspläne an.

Die rund 500 Beschäftigten bei dem lange Zeit um sein Überleben kämpfenden Kettcar-Hersteller Kettler können erst einmal aufatmen. Die Übernahme durch den Finanzinvestor Lafayette Mittelstand Capital sei inzwischen rückwirkend zum 1. Dezember vollzogen worden, teilte das Unternehmen mit.

"Kettler bleibt als Ganzes erhalten", erklärte der Geschäftsführer der neuen Kettler Holding GmbH, Olaf Bierhoff. Das Unternehmen produziere weiter Gartenmöbel, Sport- und Fitnessgeräte, Kinder-Möbel, sowie Spielgeräte und -fahrzeuge. Ziel sei es nun, die Produktentwicklung und die Produktionsprozesse zu modernisieren und die Geschäfte weiter zu internationalisieren.

Der Finanzinvestor sicherte sich die Vermögenswerte der Kettler Gruppe, die weltweiten Marken- und Lizenzrechte sowie die Anteile an den Kettler-Gesellschaften in Frankreich, den Benelux-Staaten und Österreich. Die Gesellschaften in den USA, in Großbritannien sowie in Polen gehören unverändert der Heinz-Kettler-Stiftung. Mit ihnen, als auch der Kettler Asia Pacific Hongkong/Shanghai, die nun ein Teil der Kettler-Gruppe wird, soll zukünftig eng zusammengearbeitet und die internationale Ausrichtung gestärkt werden.

Kettler kämpfte mehrere Jahre ums wirtschaftliche Überleben. Schon 2015 hatte das Unternehmen erstmals Insolvenz anmelden müssen. Doch nach dem Abbau von rund 200 Stellen und dem Verkauf der Fahrradsparte gelang ein Neuanfang. 2017 sorgte der tödliche Autounfall der Kettler-Erbin, Karin Kettler, für neue Turbulenzen.

Das Traditionsunternehmen wurde 1949 von Heinz Kettler gegründet. 1962 brachte die Firma das bekannte Tretauto Kettcar auf den Markt, welches sich nach eigenen Angaben mehr als 15 Millionen Mal verkaufte.