Streaming-Dienst Netflix will härter gegen die Weitergabe von Login-Daten vorgehen. In den USA testet das Unternehmen nun eine neue Funktion, die das Teilen eines Kontos verhindern soll.

Der Streaming-Riese Netflix hat in den USA einen strengeren Umgang mit der Weitergabe von Passwörtern getestet. Mehrere Nutzer, die offenbar den Netflix-Account von Freunden mitbenutzt hatten, berichteten bei Twitter über Mitteilungen, die ihnen den Zugang zu der Plattform verwehrten und sie zur Eingabe eines Codes aufforderten.

Die geforderten Codes sendete der Streaming-Dienst per Mail oder SMS an die Besitzer der Accounts. Auf diese Weise habe Netflix prüfen wollen, ob sich Account-Besitzer und Mitnutzer im selben Haushalt befinden. Nach einem gescheiterten Zugangsversuch wurden die Mitnutzer aufgerufen, ein eigenes Abo abzuschließen, um weiter Filme und Serien schauen zu können. Netflix habe ihm ein kostenloses Test-Angebot für 30 Tage vorgeschlagen, schrieb ein Twitter-Nutzer.

"Dieser Test soll sicherstellen, dass Personen, die Netflix-Konten verwenden, dazu berechtigt sind", sagte ein Netflix-Sprecher am Freitag. Deutschland ist von dem Versuch derzeit nicht betroffen. Das Unternehmen probiert oft Funktionen aus, von denen nicht alle breit umgesetzt werden.

In einem Netflix-Account können mehrere Profile angelegt werden. Gemäß den Nutzungsbedingungen soll ein Account nur von Bewohnern eines Haushalts genutzt werden. Allerdings versuchen einige Nutzer auch, sich die teureren Netflix-Tarife über mehrere Haushalte hinweg zu teilen. Das Unternehmen, das in der Corona-Pandemie einen kräftigen Schub erlebte, hatte schon in den vergangenen Jahren eine härtere Gangart dagegen in Aussicht gestellt.

Einer Umfrage der Beratungsfirma Magid zufolge geben rund ein Drittel der Abonnenten von Streaming-Diensten ihre Passwörter an Menschen weiter, die nicht in ihrem Haushalt wohnen. Diese Praxis ist Netflix seit langem bekannt und wurde von dem Streaming-Riesen bislang toleriert.