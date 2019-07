Das Flugverbot für die Boeing 737-Max-Maschinen lässt United Airlines bisher kalt. Obwohl die Fluggesellschaft 14 Maschinen des Pannenfliegers in der Flott hat, boomen die Geschäfte. Vor allem der Gewinn wächst überraschend stark.

Die US-Fluggesellschaft United Airlines hat im zweiten Quartal dank des boomenden Flugverkehrs überraschend gute Geschäfte gemacht. Der Gewinn legte verglichen mit dem Vorjahreswert um mehr als die Hälfte auf 1,1 Milliarden Dollar zu, wie der Konzern mitteilte.

Der Ausfall von Boeings nach zwei Flugzeugabstürzen mit insgesamt 346 Toten weltweit mit Startverboten belegten Krisenjets vom Typ 737 Max hinterließ keine größeren Schäden in der Bilanz. United hatte allerdings auch nur 14 Maschinen in der Flotte, als im März verfügt wurde, dass die Flugzeuge bis auf Weiteres am Boden bleiben müssen.

Deutliches Umsatzplus

Das Unternehmen hatte die 737 Max zuletzt bis November aus dem Flugplan gestrichen. Mittlerweile zeichnet sich aber ab, dass es noch deutlich länger dauern könnte, bis die Jets wieder abheben dürfen. Mit größeren Belastungen rechnet United jedoch nicht. Im Gegenteil: Wegen der starken Nachfrage von Reisenden hob die Airline das Gewinnziel für das Gesamtjahr 2019 sogar etwas an.

Bereits im jüngsten Quartal liefen die Geschäfte rund: Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um knapp sechs Prozent auf 11,4 Milliarden Dollar. Die Ergebnisse übertrafen die Prognosen der Analysten, die Aktie verbuchte nachbörslich einen leichten Kursanstieg. Bei Anlegern kam auch gut an, dass ein neues Aktienrückkaufprogramm über drei Milliarden Dollar angekündigt wurde.