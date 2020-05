So wetten Sie auf den Aktienkurs

So wetten Sie auf den Aktienkurs Wirecard macht alle wuschig Von Daniel Saurenz

Geldanlage ist für gewöhnlich nicht das beste Partythema. Doch seit einiger Zeit ist neben dem Immobilienkauf auch die Aktie von Wirecard Small-talk-tauglich. Denn die Zutaten stimmen.

Was braucht man, damit Geldanlage spannend daherkommt und als Gesprächsthema taugt? Hohe Risiken, große Chancen, ein wenig mysteriöse Geschichten und reichlich Schwankungen wären prima. Wirecard vereinigt all das und bringt eine Volatilität mit, die Anlegern bei hohen Risiken auch unvergleichlich spannende Chancen bietet.

Die Story um den Zahlungsabwickler Wirecard und die aktuelle Lage sind schnell umrissen. Seit Jahren wird das Unternehmen von Leerverkäufern und interessierten Parteien unter Beschuss genommen mit dem Vorwurf, dass bilanzielle Ungereimtheiten existieren sollen. Final bewiesen ist nichts, doch eine Sonderprüfung warf jüngst neue Fragen auf und schickte die Aktie auf ein Mehrjahrestief. Nun fiebern Fans und Gegner von Wirecard der Veröffentlichung der Bilanz für 2019 entgegen, die am 18. Juni präsentiert werden soll.

Dann scheint alles möglich zu sein. Von einer Entlastung seitens der Wirtschaftsprüfer bis zu weiterhin offenen Fragen oder dem Einräumen von Fehlern. Auch über den Austausch des Vorstandsvorsitzenden Markus Braun, für viele Kopf und Hirn von Wirecard und seit Anfangstagen dabei, wird spekuliert. All das sorgt dafür, dass die wichtigste Kennzahl bei derivativen Produkten, die Volatilität, explodiert ist. Wirecard weist auf Drei-Monatssicht bei Optionen "am Geld" wie der Börsianer sagt ein Maß von 110 Prozent auf. Über den groben Daumen formuliert bedeutet dies, dass eingepreist wird, dass die Aktie mehr als 50 Prozent nach unten oder oben schwanken könnte in den nächsten Monaten.

So ergeben sich mit Bonuszertifikaten, Discount-Optionsscheinen, Aktienanleihen oder besonders heißen Inline-Optionsscheinen extrem spannende Möglichkeiten. Fangen wir im Risiko behutsam an: Ein Bonuspapier - WKN TT0DDE - mit Barriere bei 34 Euro, also mehr als 60 Prozent Puffer, bietet bei Laufzeit Dezember 2020 eine Renditechance von 30 Prozent. Ein Papier mit Barriere bei 50 Euro, aktuell liegt der Wirecard-Kurs bei knapp 90 Euro, bringt sogar eine Seitwärtsrendite von 50 Prozent bei Laufzeit bis März 2021. Die WKN lautet DFJ1MU.

Den Turbo zünden?

Im Profil spekulativer sind Discount-Calls. Bei jenen Papieren muss die Aktie zum Laufzeitende oberhalb einer bestimmten Marke liegen, im Falle der WKN MC483L sind 70 Prozent Rendite bis Jahresende drin, falls Wirecard dann über 90 Euro liegen sollte. Ob die Aktie zwischendurch fällt oder steigt ist für die Betrachtung am Laufzeitende egal. Ebenso verhält es sich bei einem Discount-Put, bei dem Wirecard nicht über 90 Euro notieren darf. Der Schein trägt die WKN PX4N18 und ermöglicht 60 Prozent Chance bei Fälligkeit September 2020.

Besonders spekulativ sind Inline-Scheine, bei denen eine Aktie innerhalb zweier Schranken bleiben muss. Das Papier SR6WXY ist sehr spekulativ und eher etwas für Wirecard-Fans, denn der Schein würde sich verfünffachen, wenn Wirecard bis Dezember zwischen 70 und 170 Euro bleiben kann. Man sieht sofort, dass die untere Grenze deutlich gefährdeter ist als die obere.

Die hohe Volatilität sorgt auch dafür, dass man auf der Party oder in der momentan eher kleineren Runde von klassischen Optionsscheinen abraten sollte. Sie sind sehr teuer, und zum klassischen Spekulieren wären Knock-out-Papiere mit einem 5er-Hebel weitaus besser geeignet. Sonst verliert man an der hohen Volatilität sehr schnell Geld, so ging es auch vielen Anlegern als der Dax hoch volatil im März daherkam.

Bei den Turbos ist für Wirecard-Fans die WKN KB27EG geeignet und für Wirecard-Pessimisten die WKN UD7M13. Das Wichtigste bei Wirecard ist jedoch die Psychologie. Beinahe spieltheoretisch sollte sich jeder Trader und Investor fragen, wer gerade am Zug ist, welche Möglichkeiten die andere Seite in der Hinterhand hat und welche weiteren Entwicklungen möglich sind. Wirecard ist nicht umsonst umstritten wie keine andere Aktie in Europa, kontinentalübergreifend womöglich vergleichbar mit Tesla.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anlageprodukten wie Optionsscheinen auf Wirecard dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Daniel Saurenz betreibt das Börsenportal Feingold Research. Es bietet täglich einen Börsenbrief an, den Sie für 14 Tage kostenfrei testen können. Melden Sie sich unter info@feingold-research.com an