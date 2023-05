Mehr als drei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie bleibt die Frage nach dem Ursprung des Virus weiter unbeantwortet. Nun äußert sich ein hoher chinesischer Wissenschaftler zu der Theorie eines Laborunfalls. Laut ihm hat auch China selbst Untersuchungen dazu angestellt.

Noch immer ist nicht abschließend geklärt, wo der Ursprung des Virus Sars-CoV-2 liegt, welches drei Jahre lang die Welt heimgesucht hat. Nun kommt eine überraschende Aussage aus China: In einem Interview mit der BBC hat der ehemalige Leiter des chinesischen Zentrums für Krankheitskontrolle (CDC), George Gao, die Möglichkeit eines Laborlecks als Ursprung des Covid-19-Virus nicht ausgeschlossen. Gao, der eine Schlüsselrolle in der Pandemiebekämpfung und bei der Rückverfolgung des Ursprungs des Virus spielte, sagte: "Sie können immer alles vermuten. Das ist Wissenschaft. Schließen Sie nichts aus."

George Gao ist ehemaliger Chef der chinesischen CDC - mittlerweile ist er Vizepräsident der Nationalen Stiftung für Naturwissenschaften Chinas. (Foto: REUTERS)

Gao deutete an, dass die chinesische Regierung die Theorie eines Laborunfalls ernster genommen haben könnte, als ihre offiziellen Aussagen vermuten lassen. Er berichtete, dass eine Art formelle Untersuchung des Wuhan Institute of Virology (WIV) durchgeführt wurde. "Die Regierung hat etwas organisiert", sagte er, fügte jedoch hinzu, dass seine eigene Abteilung, das China CDC, nicht involviert war.

"Kein Fehlverhalten festgestellt"

Es ist das erste Mal, dass aus China zugegeben wird, dass eine offizielle Untersuchung stattgefunden hat. Gao hat das Ergebnis zwar nicht gesehen, aber "gehört", dass das Labor für einwandfrei befunden wurde."Ich denke, sie sind zu dem Schluss gekommen, dass sie alle Protokolle befolgen. Sie haben kein Fehlverhalten festgestellt".

Es gilt als sicher, dass das Virus oder sein direkter Vorgänger aus Fledermäusen stammt. Umstritten ist die Frage, wie Sars-CoV-2 von Fledermäusen auf Menschen übertragen wurde. Einige Wissenschaftler glauben, dass es auf natürliche Weise geschah, vielleicht über andere Tiere. Andere Forscher betonen jedoch, es gebe nicht genug Beweise, um eine alternative Hypothese auszuschließen: die Übertragung des Virus in Zusammenhang mit Forschungsarbeiten.

"Von chinafeindlichen Kräften geschaffene Lüge"

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ein Gremium, die Scientific Advisory Group for Origins of Novel Pathogens (SAGO), eingesetzt, um die Ursprungsfrage zu klären. SAGO empfahl mehrere Untersuchungen und forderte Daten an, um den Ursprung des Virus besser zu verstehen, allerdings stehen wichtige Daten noch aus.

Die globale Untersuchung nach dem Ursprung von Covid-19 wird fortgesetzt. Auch Gao betonte, dass die Frage, woher das Virus stammt, immer noch offen ist. "Wir wissen wirklich nicht, woher das Virus kommt (...), die Frage ist immer noch offen", sagte er der BBC. In Peking wird das offenbar noch anders gesehen: Die Hypothese eines Laborunfalls sei eine von "chinafeindlichen Kräften geschaffene Lüge", zudem "politisch motiviert" und habe "keine wissenschaftliche Grundlage", heißt es laut BBC in einer Erklärung der chinesischen Botschaft in Großbritannien.