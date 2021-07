Gelbhaubenkakadus verbreiten sich in australischen Städten, weil dort das Nahrungsangebot üppig ist. Allerdings muss man dafür erstmal die Mülltonnen öffnen, in denen die Köstlichkeiten verborgen sind. Das lernen die Vögel offenbar voneinander, wie nun Forscher herausfinden.

Kakadus lernen einer Studie zufolge voneinander, bei der Nahrungssuche Mülltonnen zu öffnen. Das berichtet ein internationales Forschungsteam unter der Leitung des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie in Radolfzell in der Zeitschrift "Science". Ein Video eines australischen Gelbhaubenkakadus, der mit seinem Schnabel und seinem Fuß eine Tonne öffnete, brachte die Forscherinnen und Forscher auf die Idee, das Verhalten genauer zu untersuchen. Der Kakadu benutzte seinen Schnabel und seinen Fuß, um den schweren Deckel anzuheben, lief dann an der Seite entlang, um den Deckel umzudrehen und kam so an eine reiche Beute aus Essensresten.

Das Nahrungsangebot macht erfinderisch. (Foto: MPI f. Verhaltensbiologie/ B. Klump)

Eine Befragung von Bewohnern der Lebensräume der Tiere in Australien ergab zunächst, dass 2018 der Trick der Kakadus nur in drei Gebieten beobachtet wurde. Ende 2019 fischten die Vögel schon in 44 Gebieten Nahrung aus Mülltonnen. Die Analyse der Areale ergab, dass sich das Verhalten in benachbarten Gebieten schneller verbreitete als in weiter entfernten Gegenden. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler folgern daraus, dass die Vögel sich das Verhalten voneinander abgeschaut hatten und es nicht genetisch bedingt ist.

Erstautorin Barbara Klump, erklärte, dass soziales Lernen die Grundlage verschiedener regionaler Kulturen sei, und einige Tiere wie Primaten und Vögel sozial lernen können. "Kinder sind Meister des sozialen Lernens. Von klein auf kopieren sie Fähigkeiten von anderen Kindern und Erwachsenen. Im Vergleich zum Menschen gibt es jedoch nur wenige bekannte Beispiele dafür, dass Tiere voneinander lernen", so Klump in einer Mitteilung des Max-Planck-Instituts.

Pioniere und Profiteure

Richard Major ist leitender Wissenschaftler am Forschungsinstitut des Australischen Museums und hat mehr als 20 Jahre damit verbracht, australische Vogelarten zu untersuchen. Von ihm stammte das Video, das den Anstoß für die Forschung gab. "Wie viele australische Vögel sind Gelbhaubenkakadus laut und aggressiv. Aber sie sind auch unglaublich schlau, beharrlich und haben sich hervorragend an das Zusammenleben mit Menschen angepasst", so Major zu den nun gewonnenen Erkenntnissen.

Weitere Untersuchungen zeigten, dass nicht alle Vögel die Behälter öffnen konnten: In drei Arealen markierten die Forschenden rund 500 Kakadus mit Farbpunkten, um sie einzeln erkennen zu können. Dabei stellte sich heraus, dass nur etwa zehn Prozent der Tiere dies taten. Die Übrigen warteten, bis die Mülltonnen geöffnet waren, und bedienten sich dann. Eine Ausnahme gab es allerdings: Ende 2018 erfand ein Kakadu im Norden Sydneys die Technik des Plünderns selbst neu. Vögel in benachbarten Stadtteilen kopierten daraufhin das Verhalten.