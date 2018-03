Wissen

Spätzle auf der ISS: Der Speiseplan für "Astro-Alex" steht

Das Essen steckt in Beuteln, Tuben oder Dosen, es fliegt davon, wenn man es nicht sichert, und die Nährstoffe müssen auf das Leben im All abgestimmt sein: Weltraumnahrung hat einige Besonderheiten. Aber selbst in der Schwerelosigkeit muss niemand auf Spätzle verzichten.

Keine drei Monate mehr, dann tritt ESA-Astronaut Alexander Gerst seinen zweiten Flug zur Internationalen Raumstation an: Für den 6. Juni ist der Start der Mission "Horizons" geplant – und schon jetzt steht der Speiseplan fest für Deutschlands Mann im All.

Neben 16 verschiedenen Standardmenüs, die für die sechs Crew-Mitglieder an Bord der ISS vorgesehen sind, darf sich Gerst auf sechs weitere ausgewählte Gerichte freuen, darunter Käsespätzle, Maultaschen und Hühnerrahm-Geschnetzeltes.

Die Dosen mit diesem "Bonus Food" werden schon einige Wochen vor "Astro-Alex" ins All gebracht, wie die Europäische Raumfahrtagentur ESA und die Lufthansa-Catering-Tochter LSG Group in Köln mitteilten. Eine ausgewogene, nährstoffreiche Ernährung sei aus medizinischer Sicht sehr wichtig - und es habe auch einen sozialen Aspekt, wenn der erste deutsche Kommandant ab und zu alle zum Essen einlade, sagte Raumfahrtmediziner Guillaume Weerts.

Gerst soll zusammen mit dem Russen Sergej Prokopjew und der US-Austronautin Serena Auñón-Chancellor vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan abheben. Der 41-jährige Geophysiker war bereits von Mai bis November 2014 auf der ISS. Bei der neuen Mission wird er für einige Monate Kommandant der Raumstation. Es sind viele wissenschaftliche Experimente geplant.

Quelle: n-tv.de