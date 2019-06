Auf Nasa-Videobändern ist zu sehen, wie die Astronauten Armstrong und Aldrin als erste Menschen den Mond betreten: Drei der Rollen werden nun versteigert - pünktlich zum 50. Jahrestag der ersten Mondlandung. Auch für weitere Erinnerungsstücke können Mond-Fans bieten.

Zum 50. Jahrestag der Mondlandung sollen in New York die Original-Videoaufnahmen des geschichtsträchtigen Ereignisses versteigert werden. Die drei Magnetbandrollen, auf denen insgesamt zwei Stunden und 24 Minuten lang zu sehen ist, wie Neil Armstrong und Buzz Aldrin als erste Menschen den Mond betreten, könnten bei der Auktion am 20. Juli bis zu zwei Millionen Dollar (etwa 1,7 Millionen Euro) einbringen, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit.

Die Aufnahmen seien von der Nasa selbst während der Mondlandung am 20. Juli 1969 erstellt worden und seitdem nur dreimal angesehen worden, deswegen handele es sich um die schärfsten und am wenigsten technisch veränderten Bilder, hieß es vom Auktionshaus. Allerdings sind die Aufnahmen nicht auf dem Mond selbst, sondern im Kontrollzentrum in Houston im US-Bundesstaat Texas entstanden.

Die drei Filmrollen waren in einem Stapel von insgesamt 1150 Bändern, die der Ingenieur Gary George 1976 bei einer Auktion der US-Raumfahrtbehörde Nasa für 217,77 Dollar kaufte. Weder die Nasa noch Käufer George vermuteten die Aufnahmen in dem Stapel, aber Jahrzehnte später entdeckte der Ingenieur sie zufällig und hat sie nun zum Verkauf freigegeben.

Raumfahrer-Handbuch und US-Fahne im Angebot

Bei der Auktion am 20. Juli will Sotheby's noch zahlreiche weitere Erinnerungsstücke aus der Raumfahrtgeschichte versteigern. Bereits zwei Tage zuvor will Konkurrent Christie's rund 200 Raumfahrt-Objekte unter den Hammer bringen - unter anderem das Original-Handbuch des "Apollo 11"-Mondlanders, das bis zu neun Millionen Dollar einbringen könnte.

Mit Hilfe des Handbuchs setzten die Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin den Lander "Eagle" im Juli 1969 sicher auf dem Erdtrabanten ab und wurden die ersten Menschen auf dem Mond. Das Buch enthält zahlreiche Notizen der Astronauten - und ist auch noch mit ein bisschen Mondstaub bedeckt.

Außerdem sollen bei der Auktion am 18. Juli unter anderem eine US-Fahne versteigert werden, die an Bord der "Apollo 10"-Mission war (bis zu 35.000 Dollar), und eine Kamera und ein Staubpinsel von der "Apollo 14"-Mission (bis zu 175.000 Dollar).