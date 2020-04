Eigentlich wird das Medikament Remdesivir erfolgreich bei Ebola-Patienten eingesetzt. Eine erste Studie an Corona-Infizierten zeigt jetzt aber, dass es auch bei der Bekämpfung der Covid-19-Symptome effektiv ist. Fast alle Testpersonen, heißt es, hätten die Klinik innerhalb einer Woche wieder verlassen können.

Ein Medikament des US-Pharmakonzerns Gilead Science zeigt einem Medienbericht zufolge Erfolge bei der Behandlung von Covid-19-Patienten. In einer Studie der Universitätsklinik in Chicago führte das ursprünglich gegen Ebola entwickelte Mittel Remdesivir zu einer schnellen Fiebersenkung und einem Rückgang der Symptome der Lungenkrankheit, so dass fast alle Patienten in weniger als einer Woche entlassen werden konnten.

Dieses Ergebnis geht aus einem am Donnerstagabend veröffentlichten Bericht der Onlineplattform für Medizinnachrichten, Stat, hervor. Die Aktien des Unternehmens stiegen nach US-Börsenschluss um 16 Prozent. Gilead erklärte, die Daten müssten noch analysiert werden, um daraus Schlüsse zu ziehen.

Die Uniklinik wies in einer E-Mail darauf hin, dass Teildaten von einer laufenden Studie nicht genutzt werden sollten, um daraus Ergebnisse herzuleiten. Informationen aus einem internen Forum für Wissenschaftler seien ohne Erlaubnis veröffentlicht worden. Der Pharmakonzern rechnet damit, erste Ergebnisse aus der laufenden Phase-3-Studie Ende des Monats bekannt geben zu können.

Die Universitätsklinik in Chicago ist eines von 152 Krankenhäusern, die an der Gileads-Studie mit schwer erkrankten Covid-19-Patienten teilnehmen. Laut Stat wurden in Chicago 113 Menschen im Rahmen der Studie behandelt.