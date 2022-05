So sieht das Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße aus

Forschenden gelingt erstes Bild So sieht das Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße aus

In der Mitte unserer Heimatgalaxie sitzt ein gewaltiges Schwarzes Loch. Forschenden gelingt es zum ersten Mal, eine Aufnahme davon zu schießen. Möglich macht es ein globales Netzwerk aus Radioteleskopen.

Es ist eine astronomische Weltpremiere: Forschern gelingt die erste Aufnahme vom Schwarzen Loch im Zentrum unserer Heimatgalaxie, der Milchstraße. Die Europäische Südsternwarte (ESO) und das internationale Teleskop-Projekt "Event Horizon Telescope" (EHT) präsentierten bei einer Pressekonferenz in Garching, Washington, Santiago de Chile und anderen Städten weltweit die Aufnahmen, die nur mit einem globalen Netzwerk aus Radioteleskopen gemacht werden konnten. Das Bild wurde im Radiowellenbereiche aufgenommen - es zeigt also nicht das Schwarze Loch, wie es mit bloßem Auge betrachtet aussieht.

Vor etwas mehr als drei Jahren war dem EHT die allererste Aufnahme eines Schwarzen Lochs überhaupt gelungen. Nun wiederholen die Forscher diesen Erfolg bei Sagittarius A* (gesprochen Sagittarius A-Stern), dem Schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße. Es besitzt nach derzeitigem Forschungsstand etwa 3,7 Millionen Sonnenmassen und gilt damit als supermassereiches Schwarzes Loch. Seine Entfernung zur Erde beträgt etwa 27.000 Lichtjahre.

Das bereits 2019 erstmals aufgenommene Schwarze Loch in der Galaxie Messier 87 war mit 55 Millionen Lichtjahren zwar wesentlich weiter entfernt als Sagittarius A* - allerdings ist M87 mit geschätzten 6,5 Milliarden Sonnenmassen auch wesentlich größer. Allerdings ist auch Sagittarius A* ein gigantisches Objekt: Sein Ereignishorizont - den man sich vereinfacht wie eine gigantische, alles verschluckende schwarze Kugel im All vorstellen kann - hat einen Durchmesser von rund 20 Millionen Kilometer. Die Sonne würde also etwa 15 Mal nebeneinander hineinpassen.

Durch ihre extreme Masse lassen Schwarze Löcher noch nicht einmal das Licht entkommen, dadurch sind sie praktisch unsichtbar. Allerdings heizt sich Materie, bevor sie in ein Schwarzes Loch gezogen wird, extrem stark auf und strahlt dann hell. Dieses charakteristische Leuchten ist in der jetzt vorgelegten Aufnahme zu sehen.