Wissen

Kein Einzelfall auf Hawaii: Wie kommt ein Aal in die Robbennase?

Menschen schnäuzen sich oder popeln, um Unangenehmes aus der Nase zu befördern. Doch wie helfen sich Tiere. Gar nicht, wissen Forscher, die einen Aal in einer Robbennase entdecken.

Dieser Schnappschuss, der vom National Oceanic and Atmospheric Administration, kurz NOAA, veröffentlicht wurde, wirft eine Reihe von Fragen auf. Er zeigt eine junge Hawaiianische Mönchsrobbe, der etwas Undefinierbares wie ein langer Schlauch mit Flecken aus der Nase hängt. Die Robbe scheint sich davon nicht sonderlich beeindrucken zu lassen oder beeinträchtigt zu sein.

Für die Wissenschaftler, die im Rahmen eines Forschungsprogramms zum Schutz der Mönchsrobben die Tiere auf den Hauptinseln seit fast 40 Jahren beobachten, ist das kein Einzelfall. Bereits in den letzten Jahren hatten sie drei Mal dieses Phänomen bei jungen Mönchsrobben in der Gegend entdeckt.

Die Forscher fürchteten bei diesem Anblick um die Gesundheit des Tieres. Der Aal könnte es beim Tauchen behindern oder so tief sitzen, dass es die Barriere zwischen Nase und Lunge durchbricht. Dann würde beim Tauchen Wasser in die Lunge des Tieres eindringen. Aus diesem Grund entschied sich das Team, den Aal schnell zu entfernen. Die junge Robbe wehrte sich dabei kaum und der Aal, der ziemlich tief in der Nase steckte, konnte im ganzen Stück herausgezogen werden.

Weg des Aals bleibt ungewiss

Wie die Aale in die Nasen der vom Aussterben bedrohten Mönchrobben gelangen, wissen die Forscher allerdings nicht. Es könnte sein, dass es bei der Futtersuche passiert ist. Die Robben stecken dafür nämlich ihre Nasen unter Wasser tief in die Spalten von Korallenriffen, Felsen oder sogar in den Sand. Sie suchen nach Beute, die sich an diesen Stellen versteckt. Bei dieser Aktion könnte ein Aal in die Enge getrieben worden sein und versucht haben, über die Nase der Tiere zu fliehen – oder sich zu verteidigen, aber in der falschen Art und Weise. Es ist allerdings auch denkbar, dass sich die Jungtiere, die bisher mit einem Aal in der Nase gesehen worden sind, an diesem verschluckt und ihn über die Nase schließlich wieder herausgebracht haben. Da es sich bei dem Phänomen eher um mehrere Einzelfälle handelt, werden es die Forscher wohl auch nie herausfinden.

Dem Tier auf dem Bild geht es wieder gut. Der Aal allerdings hat diese unblutige Aktion, die sich bereits im vergangenem Sommer abspielte, mit seinem Leben bezahlt.

Quelle: n-tv.de