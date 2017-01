Panorama

Tsunami-Warnung für mehrere Länder: Erdbeben erschüttert Papua-Neuguinea

Im Südpazifik gibt es ein schweres Beben. Es hat eine Stärke von bis zu 8,0. In Papua-Neuguinea und auf Inselgruppe der Salomonen wackelt die Erde. Tsunamis werden befürchtet.

Ein schweres Erdbeben hat Papua-Neuguinea im Pazifik erschüttert. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte hatte es eine Stärke von 8,0. Das Zentrum des Bebens lag demnach 40 Kilometer westlich von Panguna in gut 150 Kilometern Tiefe. Ob Menschen verletzt wurden ist bisher nicht bekannt. Das Pazifische Tsunami-Warnzentrum in Hawaii gab die Stärke des Bebens mit 7,9 an. Es gibt Tsunami-Warnungen für Papua-Neuguinea sowie für die Küstenbereiche von Indonesien, Nauru, Vanuatu und die Salomonen.

Auf den Salomonen, auf denen etwa 570.000 Menschen leben, sind Beben auch größerer Stärke keine Seltenheit. Die Inselgruppe liegt auf dem Pazifischen Feuerring, einer hufeisenförmigen Zone entlang der Küsten des Pazifischen Ozeans. Hier schieben sich im Erdinneren verschiedene Platten untereinander.

Bereits Anfang Dezember hatten mehrere starke Beben die benachbarte Inselgruppe der Salomonen erschüttert. Größere Schäden waren damals ausgeblieben.

Quelle: n-tv.de