"Völlig inakzeptabel": US-Kampfpilot malt Penis an den Himmel

Kondensstreifen am blauen Himmel sind nichts Ungewöhnliches. Wenn sie jedoch einen Penis nachzeichnen, kann das eine kleine Sensation sein. Im Bundesstaat Washington jedenfalls staunte man nicht schlecht. Für den "Künstler" aber hat das Werk ein Nachspiel.

Mit einer eigenwilligen Interpretation des Begriffs "Cockpit" hat ein US-Kampfjetpilot das Militär verärgert: Mit den Kondensstreifen seines Flugzeugs malte er über dem Bundesstaat Washington einen riesengroßen Penis an den Himmel - sehr zum Missfallen seines Arbeitgebers.

Bewohner der Städte Okanogan und Omak staunten nicht schlecht, als am Donnerstag plötzlich die wolkige Phallus-Zeichnung auf blauem Grund hoch oben über ihren Köpfen schwebte. Fotos von dem "Kunstwerk" des übermütigen F-18-Piloten machten schnell im Internet die Runde. Die US-Marine reagierte peinlich berührt.

Von einem "obszönen Bild" war in der entschuldigenden Erklärung der Navy die Rede. "Die Aktion der Besatzung sei völlig inakzeptabel und stehe im Widerspruch zu den Grundwerten der Marine", sagte eine Militärsprecherin. Es sei eine Untersuchung eingeleitet worden. Die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen. "Die Marine entschuldigt sich für dieses verantwortungslose und unreife Verhalten."

Zuschauer am Boden regierten dagegen belustigt. Angesichts der Flugmanöver habe er schnell "gewusst, was es war, und ich musste lachen", sagte Ramon Duran der Zeitung "The Spokesman-Review". "Es war ziemlich lustig, das zu sehen." Das Wort "cock" ist im Englischen eine vulgäre Bezeichnung für Penis.

