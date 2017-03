Politik

Wasserwerfereinsatz in Rotterdam: Ministerin ausgewiesen, Botschaft abgeriegelt

Der Streit zwischen den Niederlanden und der Türkei scheint vollends zu eskalieren. Während die niederländische Regierung Einreiseverbote verhängt und eine Ministerin zur "unerwünschten Person" erklärt, macht Ankara die niederländischen Vertretungen dicht. Auch vor dem türkischen Konsulat in Rotterdam ist die Situation angespannt.

Die niederländischen Behörden haben die türkische Familienministerin Fatma Betul Sayan Kaya festgesetzt und von Rotterdam Richtung deutsche Grenze eskortiert, um sie auszuweisen. Kaya und ihre Mitarbeiter sowie Leibwächter seien inzwischen in Deutschland, sagte Rotterdams Bürgermeister Ahmed Aboutaleb in der Nacht zum Sonntag. Weiterhin sei die Ministerin zur "unerwünschten Person" erklärt worden. Mit dem Schritt wollten die Sicherheitskräfte verhindern, dass Kaya an einer Wahlkampfveranstaltung für ein türkisches Referendum unter Präsident Recep Tayyip Erdogan teilnehme, berichteten zwei niederländische Sender.

Die Ministerin war am späten Abend mit dem Auto in die niederländische Hafenstadt gereist, nachdem dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu unter Verweis auf die öffentliche Sicherheit die Landeerlaubnis für einen Wahlkampfauftritt verweigert worden war. Sie wurde vor dem türkischen Konsulat in Rotterdam von Sicherheitskräften aufgehalten. Als Reaktion schrieb sie auf Twitter: "Die Niederlande verletzen alle internationalen Gesetze, Konventionen und Menschenrechte, indem sie mich nicht ins türkische Konsulat in Rotterdam lassen."

Die niederländische Regierung stufte den Besuch von Ministerin inzwischen als "unverantwortlich" ein. In einer in der Nacht zum Sonntag veröffentlichten Erklärung von Ministerpräsident Mark Rutte wurde darauf hingewiesen, dass ihr schon vor ihrer Ankunft in Rotterdam erklärt worden sei, dass ihr Wahlkampfauftritt im türkischen Konsulat "unerwünscht" sei. "Dennoch entschied sie sich, zu reisen."

Schlagstöcke, Hunde, Wasserwerfer

Während die Ministerin festgesetzt wurde, ging die niederländische Polizei mit Wasserwerfern gegen Demonstranten vor dem türkischen Generalkonsulat in Rotterdam vor. Dort hatten am Samstagabend mehr als 1000 Menschen demonstriert. Auf Bildern des türkischen Fernsehens war auch zu sehen, wie Polizisten einige Demonstranten teils unter Einsatz von Hunden und Schlagstöcken abdrängten. Ein türkischer Abgeordneter soll sie aufgerufen haben, solange zu bleiben, bis die Ministerin zu ihnen gesprochen habe.

Als Reaktion auf das Einreiseverbot für Cavusoglu haben die türkischen Behörden am Abend die niederländische Botschaft in Ankara und das Konsulat in Istanbul abgeriegelt. Die Zugänge seien "aus Sicherheitsgründen" gesperrt worden, hieß es aus dem türkischen Außenministerium. Gleiches gelte für die Residenzen des Geschäftsträgers der Botschaft und des Konsuls. Das Außenministerium hatte vorab bereits den niederländischen Geschäftsträger in Ankara einbestellt und ihm mitgeteilt, dass eine Rückkehr des niederländischen Botschafters, der sich zurzeit nicht in der Türkei aufhält, unerwünscht sei.

Zuvor hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan das Einreiseverbot mit einem "Relikt des Nationalsozialismus" vergleichen und wirtschaftliche sowie politische Sanktionen ins Spiel gebracht.

Cavusoglu in Frankreich

Außenminister Cavusoglu traf unterdessen in der ostfranzösischen Stadt Metz ein, wo er am Sonntag an der Veranstaltung einer örtlichen türkischen Vereinigung teilnehmen wollte. In französischen Diplomatenkreisen hieß es, das Außenministerium in Paris sei über den Besuch informiert. Dass Cavusoglu seine Veranstaltung abhalten könne, hänge mit der Versammlungsfreiheit zusammen.

Türkische Politiker wollen bei ihren in Westeuropa lebenden Landsleuten für die Annahme der Verfassungsänderung werben, mit der die Macht Erdogans ausgeweitet werden soll. In mehreren Staaten wurden Politikerauftritte abgesagt, vor allem unter Hinweis auf Sicherheitsbedenken.

Quelle: n-tv.de