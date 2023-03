Schon wieder! Anna Ermakova tanzt den für sie "schwierigsten Tanz" und was passiert? Sie zeigt den besten Slowfox, den man bei Let's Dance jemals gesehen hat! Diese Frau ist schlicht: ein tänzerisches Ausnahmetalent. Hier kommt Show 3 im Überblick.

"Jede Woche das gleiche Bild", sagt Daniel Hartwich. "Anna tanzt und alles steht." Es ist erst Show Nummer drei, aber in der Tat hat die 22-Jährige schon jetzt die Latte so hoch gehängt, dass sie für die anderen nahezu unerreichbar scheint. Mit Valentin tanzt sie den bis dato für sie "schwierigsten Tanz" - einen Slowfox. Vorab machte sie sich viele Gedanken. Zum einen über ihr Kleid, zum anderen, ob es ihr gelingt, sexy rüberzukommen. Doch die Jury befindet: "Hier passt du hervorragend hin."

Motsi kann sich nicht erinnern, bei Let's Dance je einen solchen Slowfox gesehen zu haben. Es werden imaginäre Oscars verteilt, zum einen für Valentins Choreografie, zum anderen für Annas brillante Fußarbeit. Oder wie Llambi anmerkt: "Was soll man sagen: Geh nach oben und hole dir 30 Punkte ab und alles ist gut!" Der Chefjuror gibt sogar noch einen symbolischen Punkt auf seine zehn Punkte oben drauf.

Ordentlich Schwung in die Bude bringen in dieser Woche auch der Mentalist Timon Krause und "Wildfang" Ali Güngörmüs. Beide vertanzen einen Charleston. In den vergangenen Shows wurde gerade bei Ali stets seine "typische Küchenhaltung" kritisiert. Nun aber die Wendung oder wie Llambi zu sagen pflegt: Der TV-Koch hat die angezogene Handbremse rausgenommen und "super abgeliefert". Motsi und Jorge erheben sich ob der "energetischen, unterhaltsamen" Nummer sogar von ihren Stühlen. "Einfach on Point, perfekt".

Keine Spur von schlechter Stimmung

Nicht ganz so perfekt scheint hingegen die Stimmung zwischen Sharon Battiste und Christian Polanc zu sein. In diversen Berichten ist dieser Tage zu lesen, beide würden nicht harmonieren. Es habe sogar eine Krisensitzung gegeben. Von etwaigen Problemen aber ist auf dem Parkett nichts zu spüren. Die "heiße Chica" haut eine leichte und schnelle Samba raus und gibt einfach alles. Polanc betont, sehr stolz auf seine Schülerin zu sein.

Eine "schöne Stimmung auf die Fläche" zaubert auch Mimi Kraus. Der Handballspieler präsentiert mit seiner Partnerin Mariia Maksina einen Langsamen Walzer. Mehr als 5 Kilo soll er durch das schweißtreibende Training schon verloren haben. Die Jury lobt ihn für seine ruhigen Bewegungen, in denen dennoch immer eine gewisse Spannung liegt. Wie so oft scheiden sich bei den Bewertungen der Jury die Geister. Während Mimi zweimal neun Punkte erhält, gibt’s von unserem Herrn Llambi lediglich sechs.

Standing Ovation gibt es für die "Lady in Red" Julia Beautx. Gemeinsam mit Zsolt Sándor Cseke präsentiert die Schauspielerin einen Tango und zieht Publikum wie Zuschauer in ihren Bann. Lob erhält sie vor allem für ihre "super Körperspannung". Die Jury ist begeistert. Julia selbst erklärt indes "irgendwie unsicher" gewesen zu sein.

"Einfach 'ne geile Zeit haben"

Das man die Unsicherheit so schnell wie möglich versuchen muss abzulegen, betonen die Juroren immer wieder. Dennoch ist sie so manchem Kandidaten förmlich ins Gesicht geschrieben. Wie schaue ich richtig? Sehe ich mit diesem oder jenem Gesichtsausdruck nicht blöd aus? Steht mir dieses Kleid? Vielleicht sollte man es so machen wie Knossi: "einfach 'ne geile Zeit haben".

Zu den gelungenen Vorstellungen des Abends gehört auch die Rumba von Philipp Boy und Patricia Ionel, obschon Jorge dieses Mal fast Llambis Position einnimmt und sagt: "Du hast mich nicht gepackt!" Zu abgehakt seien ihm die Bewegungen des einstigen Profi-Kunstturners gewesen. Der indes dachte, das müsste so sein. Für eine Rumba sei das aber ein "sehr guter Versuch" gewesen, lobt Llambi und betont vor allem die schön vertanzte Emotion.

Wackelkandidaten im sogenannten Mittelfeld gibt es nach wie vor einige. Chryssanthi Kavaz tanzt einen Cha Cha Cha außer Takt, YouTuberin Sally Özcan ist sehr unsicher und Natalia Yegorova schafft mit ihrem Tango zwar Atmosphäre, zeigt aber leider laut Llambi immer die gleichen Facetten. Für die Frau, die meint, aus sich herausgekommen zu sein, hat es sich nach der dritten Show leider schon ausgetanzt. Es ist schön, wenn sich alle so gut verstehen und sich als "Familie" sehen. Aber der Chefjuror hat natürlich recht, wenn er zu Kandidaten sagt: "Ich kann ja nicht, nur weil du nett bist, Sympathiepunkte vergeben."