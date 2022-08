"Superstar" ist Annemarie Eilfeld seinerzeit nicht geworden. Auch im "Sommerhaus der Stars" reichte es für sie und ihren Freund Tim Sandt nur zum sechsten Platz. Doch jetzt feiert die 32-Jährige einen Triumph auf voller Linie: Sie ist zum ersten Mal Mutter geworden.

Sängerin Annemarie Eilfeld und ihr Lebensgefährte Tim Sandt sind zum ersten Mal Eltern geworden. Das verriet die 32-Jährige der "Bild"-Zeitung. Demnach erblickte ihr kleiner Sohn am Montagvormittag in der Uni-Klinik Leipzig das Licht der Welt.

"Unser Sohn ist kerngesund, wunderschön und ein echter Engel", schwärmt die frischgebackene Mutter. Den Namen des Jungen verrät sie ebenfalls bereits: Elian.

Die kleine Familie sei wohlauf, erklärt Eilfeld. "Tim und ich sind wahnsinnig stolz und überglücklich, wir können gerade irgendwie nicht aufhören zu weinen vor Liebe und Glück", sagt die Sängerin. Seit rund fünf Jahren sind sie und Sandt ein Paar. Vor Kurzem haben sie sich verlobt, wie die beiden Ende Juni via Instagram bekannt gaben.

Schwangerschaft nicht selbstverständlich

Schon im Mai hatte Eifeld im Rahmen einer Gender-Reveal-Party das Geschlecht ihres Babys mitgeteilt. Da sie unter einer Hormonstörung leide, sei es nicht selbstverständlich, dass sie auf natürlichem Weg schwanger geworden sei, sagte sie zuvor der "Bild"-Zeitung. "Meine Chancen (...) standen laut meiner Frauenärzte bei 25 Prozent. Das hat uns sehr den Wind aus den Segeln genommen und mich persönlich sehr frustriert", erklärte sie.

Annemarie Eilfeld wurde durch ihre Teilnahme an "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) bekannt. In der sechsten Staffel belegte sie 2009 zwar nur den dritten Platz. Ihre Auseinandersetzungen mit Chefjuror Dieter Bohlen und ihre mitunter freizügigen Auftritte verhalfen ihr dennoch zu einer größeren Popularität.

Gemeinsam mit Sandt nahm Eilfeldt 2020 auch an der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" teil. In der Skandal-Staffel, in der die einstige "Bachelor"-Teilnehmerin Eva Benetatou zum Mobbing-Opfer wurde, machten die beiden keine gute Figur. Sie beendeten das Format schließlich auf dem sechsten Platz.