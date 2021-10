Beim ESC pfui, bei "The Voice" hui

Alle wollen Ann Sophie Beim ESC pfui, bei "The Voice" hui

Sang sich direkt in die Herzen der Coaches: Ann Sophie.

Ihr Auftritt beim Eurovision Song Contest 2015 gerät zur Tragödie. Am Ende muss Ann Sophie als Letztplatzierte mit null Punkten nach Hause fahren. Sechs Jahre später versucht sie nun ihr Glück bei "The Voice of Germany". Und siehe da: Geht doch!

Es dürfte kein leichter Gang für sie gewesen sein - und doch hat sie ihn gewagt: Sängerin Ann Sophie Dürmeyer, als Künstlerin nur als Ann Sophie bekannt, hat sich in den Blind Auditions der Pro7-Show "The Voice of Germany" nur mit ihrer Stimme der Jury gestellt.

Die Coaches der aktuellen Staffel von "The Voice of Germany": Sarah Connor, Johannes Oerding, Mark Forster und Nico Santos (v.l.n.r.). (Foto: picture alliance/dpa/ProSieben)

Dabei überzeugte sie das Quartett in den roten Stühlen voll und ganz. Sarah Connor und Nico Santos hauten bereits nach wenigen Sekunden auf den Buzzer. Es folgten Mark Forster und Johannes Oerding.

Es flossen Tränen

Zu Tränen gerührt nahm Ann Sophie die Standing Ovations und die begeisterten Kommentare der Coaches entgegen. "Wer so eine Performance abliefert aus dem Stand und den ganzen Laden direkt in Wallung versetzt, der kann auch schon mal einen kleinen Schauer heulen", hatte Sarah Connor dafür vollstes Verständnis.

Die einzige Frau im Team der Coaches verstand es - sehr zum Missfallen ihrer Jury-Kollegen - dann auch, Ann Sophie auf ihre Seite zu ziehen. Nach einer gemeinsamen Performance mit der Kandidatin war die Entscheidung rasch gefallen: Ann Sophie ging ins Team von Sarah Connor.

Als Zweitplatzierte nach Wien

Die heute 31-jährige Ann Sophie hatte 2015 Deutschland mit dem Song "Black Smoke" beim Eurovision Song Contest (ESC) in Wien vertreten. Die Teilnahme hatte sie sich in einem nationalen Vorentscheid gesichert, bei dem sie das TV-Publikum jedoch ursprünglich nur auf den zweiten Platz gewählt hatte. Da der eigentliche Sieger des Vorentscheids, Andreas Kümmert, aber vor laufenden Kameras auf seine ESC-Teilnahme verzichtete, rückte Ann Sophie spontan für ihn nach.

Fun Fact: Kümmert hatte schon 2013 an der dritten Staffel von "The Voice of Germany" teilgenommen und diese gewonnen. Mit diesem Erfolg im Rücken schien er prädestiniert, Deutschland auch beim ESC zu vertreten. Ann Sophie wiederum ist die erste Künstlerin, die nun den gegenteiligen Weg eingeschlagen hat - von der internationalen ESC-Bühne zur Castingshow "The Voice".

"Bin ich richtig auf der Bühne?"

Ann Sophies Auftritt beim ESC 2015 stand unter keinem guten Stern. Sie musste als Letztplatzierte mit null Punkten nach Hause fahren. "Das war nicht so einfach, das verletzt einen. Ich habe drei Jahre gebraucht, um wieder zu Auditions zu gehen und zweifle immer noch jeden Tag daran, ob ich gut genug bin", sagt sie heute rückblickend.

Bei "The Voice of Germany" suche sie nach einer Bestätigung, "dass ich weiß, dass ich richtig bin auf der Bühne", sagte sie vor ihrem Auftritt in der Show. Diese dürfte sie nun voll und ganz erhalten haben.