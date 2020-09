Beißen die Löwen bei "PoBeau" an?

Auch ein schöner Po macht froh Beißen die Löwen bei "PoBeau" an?

Am Montagabend wagen sich wieder mehrere Start-ups in die "Höhle der Löwen" bei Vox. Eines der Unternehmen ist auch "PoBeau". Wie der Name schon erahnen lässt, widmet sich die Gründerin dem "Trend-Körperteil schlechthin". Für den A... oder ein gefundenes Fressen für die Löwen?

In der Ausgabe von "Die Höhle der Löwen" am Montagabend um 20.15 Uhr bei Vox dürfen sich die Zuschauer mal wieder auf diverse mehr oder weniger sinnige Produktideen freuen. Eine hat Dr. Sandy Glückstein mitgebracht. Sie hat sich auf ein bisher vernachlässigtes Körperteil spezialisiert, den Po. Denn auch der will gepflegt werden, erklärt sie.

Es gibt Hautpflegemasken für Gesicht, Hände, Füße - eigentlich für den ganzen Körper. Doch die Suche nach speziellen Produkten für den Po blieb erfolglos. "Dabei ist der Po derzeit das Trend-Körperteil schlechthin, wenn man sich Jennifer Lopez, Kim Kardashian oder Shakira anguckt", weiß die promovierte Soziologin und hauptberufliche Unternehmensberaterin, die mit "PoBeau" pflegende Masken für den Po kreiert hat.

Schamgrenzen nach unten?

Noch gehört Dr. Glückstein zu den Ersten auf dem deutschen Markt. "Po-Pflege ist derzeit noch ein Nischenprodukt", so die Gründerin. "Aber ich glaube, dass die Menschen offener und die Schamgrenzen sich nach unten senken werden." Damit es nicht bei einem Nischenprodukt bleibt, suchte Glückstein in "Die Höhle der Löwen" ein Investment in Höhe von 200.000 Euro und bot dafür zehn Prozent ihrer Unternehmensanteile an.

"Ein schöner Po ist immer gut", scherzte Judith Williams angesichts der Präsentation. Und Dagmar Wöhrl befand: "Passt zu meinem HappyPo!"

Die Kernprobleme am Po

Die "PoBeau"-Pflegeserie besteht aus fünf Produkten. Zum einen ein Booty Contouring, besonders für die sogenannte Bananenfalte, die damit gepusht und gestrafft wird. Dazu kommen eine Anti-Cellulite-Anwendung, eine Hydrogel-Po-Maske zur Hydration und die sogenannte Pimples-Rescue-Maske gegen eines der Kernprobleme am Po - die unschönen Pickel. Schließlich zählt auch noch die Whitening-Intimate-Pflege gegen Pigmentflecken zum Sortiment. Mit ihr soll den dunkleren Stellen und Hautverfärbungen, die Pickel und Entzündungen oftmals hinterlassen, der Kampf angesagt werden.

Viele Jahre lang arbeitete die promovierte Soziologin Glückstein im Management von diversen Dax-Unternehmen und als freie Beraterin mit Schwerpunkt Management-Beratung und Change-Management. 2019 sah sie dann die Zeit gekommen, einen professionellen Beauty-Brand ins Leben zu rufen. Für ihren Schritt ins freie Unternehmertum macht sie auch ihre Eltern dankend mit verantwortlich, da die sie "in ihrer Karriere stets unterstützten und sie dazu motivierten, jeden Tag etwas für ihr berufliches und persönliches Vorankommen zu tun".

Kommt das bei den Löwen an? In der Sendung am Montagabend werden wir es erfahren.

"Die Höhle der Löwen" läuft jeden Montag um 20.15 Uhr bei Vox. Nach der TV-Ausstrahlung gibt es die Folgen auch zum Abruf bei TVNOW. ntv wiederholt die jeweils aktuelle Folge sonntags um 10.30 Uhr. Mehr Informationen zur Sendung gibt es auch bei vox.de.