Im August infiziert sich Billie Eilish mit dem Coronavirus. Trotz Impfung leidet die Sängerin unter einem schwereren Verlauf, sagt in einem Interview aber auch: "Wenn ich nicht geimpft gewesen wäre, wäre ich vielleicht gestorben."

Superstar Billie Eilish hat erstmals öffentlich über ihre Covid-19-Erkrankung gesprochen. "Es war schlimm. Es war wirklich schlimm", sagt die 19-Jährige in der bekannten Radioshow von Howard Stern auf Sirius XM. "Ich bin nicht daran gestorben und ich wäre auch nicht daran gestorben, aber das ändert nichts daran, wie schlecht es mir ging. Es war furchtbar", erzählt die Sängerin ("Bad Guy").

Eilish hatte sich im August trotz Impfung mit dem Coronavirus infiziert und war an Covid-19 erkrankt. "Ich war zwei Monate krank und leide immer noch an den Spätfolgen", erklärt die Sängerin weiter. Sie wolle aber klarstellen, dass die Impfung der Grund dafür sei, dass es ihr wieder gut gehe. "Ich glaube, wenn ich nicht geimpft gewesen wäre, wäre ich vielleicht gestorben."

Wie bereits in einem vorherigen Interview mit der US-Zeitschrift "Vanity Fair" rief die Musikerin aus Kalifornien anschließend auch bei Howard Stern dazu auf, sich unbedingt impfen zu lassen. "Es fühlte sich schrecklich an, aber für eine Covid-Erkrankung war es noch nicht einmal schlimm", erzählt sie in dem Interview. Das habe sie dem Impfstoff zu verdanken. "Die Impfstoffe sind verdammt toll."

Inzwischen scheint es der 19-Jährigen aber trotz Erkältung wieder deutlich besser zu gehen. Am vergangenen Wochenende moderierte die Grammy-Preisträgerin erstmals "Saturday Night Live". Die bekannte amerikanische Comedy-Show wurde bereits von Gästen wie der britischen Sängerin Adele oder Tesla-Gründer Elon Musk moderiert. In diesem Jahr erschien zudem ihr zweites Album "Happier Than Ever".