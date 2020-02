Wer hat noch mal all die Oscars gewonnen? Irgendwie sind die Preisträger am Ende doch nur Nebensache. Viel interessanter sind all die Begebenheiten abseits der eigentlichen Zeremonie. Zum Beispiel das erneute Zusammentreffen von Brad Pitt und seiner Ex Jennifer Aniston.

Die Gerüchteküche kommt einfach nicht zur Ruhe: Gibt es für Brad Pitt und seine Ex-Frau Jennifer Aniston womöglich wirklich die Chance auf ein Liebescomeback?

Bei den SAG Awards liefen sie sich bereits über den Weg. (Foto: imago images/Picturelux)

Nachdem die beiden schon im Januar eine viel beachtete öffentliche Reunion bei den SAG Awards gefeiert hatten, warteten die Fans nun sehnsüchtig auf ein weiteres Wiedersehen in der Oscars-Nacht. Und offenbar ist es tatsächlich dazu gekommen, allerdings abseits der Kameras. Und allzu viel Zeit sollen der 56-Jährige und seine fünf Jahre jüngere Ex auch nicht miteinander verbracht haben.

So sollen Pitt und Aniston unabhängig voneinander die alljährliche, stargespickte Oscar-Party von Musik-Manager Guy Oseary besucht haben. Dies meldet das US-Promiportal "Page Six" unter Berufung auf namentlich nicht genannte Informanten. Aniston habe auf der Feier ihrem Verflossenen zu seinem Oscar-Gewinn als bester Nebendarsteller im Quentin-Tarantino-Streifen "Once Upon a Time ... in Hollywood" gratuliert, heißt es. Danach hätten sich die Wege der beiden aber wieder getrennt.

Party mit vielen Stars

Auf der exklusiven Party fungiert eigentlich Sängerin Madonna als Mitausrichterin. Sie befindet sich allerdings aktuell auf Tour in Europa. Dafür sorgten andere Gäste für jede Menge Starpower. So sollen unter anderem Jennifer Lopez und ihr Verlobter Alex Rodriguez, Amazon-Chef Jeff Bezos und seine Freundin Lauren Sanchez, die Oscar-Gewinner Renée Zellweger und Taika Waititi, Adam Sandler, Kim Kardashian West und Ehemann Kanye West sowie Courteney Cox anwesend gewesen sein. Oscar-Gewinnerin Laura Dern, die am 10. Februar 53 Jahre alt wurde, sei zudem ein Geburtstagsständchen gesungen worden.

Pitt und Aniston waren von 2000 bis 2005 verheiratet. Die Ehe ging zu Bruch, nachdem Pitt bei den Dreharbeiten zum Film "Mr. und Mrs. Smith" Angelina Jolie kennengelernt hatte, die er 2014 ebenfalls heiratete. Das Paar hat zusammen drei leibliche und drei adoptierte Kinder. Seit Jolie 2016 die Scheidung eingereicht hat, wird immer wieder spekuliert, Pitt und Aniston könnten ihre alte Liebe noch einmal auffrischen.