Immer wieder teilt Britney Spears öffentlich gegen ihre Familie aus. Dass diese sie 14 Jahre unter Vormundschaft gestellt hat, kann sie ihr nicht verzeihen. Mit einem Clip aus ihrem 2002er-Film "Not a Girl" macht die Sängerin ihrer Mutter nun heftige Vorwürfe.

Seit sie nicht mehr unter Vormundschaft steht, rechnet Britney Spears immer mal wieder aufs Neue in den sozialen Medien mit ihrer Familie ab. Vor allem an ihrem Vater Jamie, der 14 Jahre lang als Vormund das Leben seiner Tochter kontrollierte, lässt sie kein gutes Haar aus. Vor Gericht warf sie ihm zuletzt vor, sie gegen ihren Willen unter Medikamente gesetzt, ausspioniert und sich an ihr bereichert zu haben.

Doch die Mutter der Sängerin, Lynne Spears, scheint in dem Vormundschaftsdrama kein Unschuldslamm zu sein. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage macht die 40-Jährige ihr nun via Instagram schwere Vorwürfe. So teilte sie einen Clip aus ihrem Film "Not a Girl" (2002), um sich ihre Mutter vorzuknöpfen.

In dem Film spielt Britney Spears eine Highschool-Schülerin, die mit zwei Freundinnen einen Roadtrip quer durch die USA macht, um an einem Gesangswettbewerb teilzunehmen. Dabei möchte sie auch ihre entfremdete Mutter (gespielt von Kim Cattrall) aufsuchen, die die Familie verlassen hatte, als Lucy noch ein Mädchen war. Als sie bei ihrer Mutter ankommt, verrät diese ihr, dass sie nichts mit ihr zutun haben wolle und eine neue Familie gegründet habe.

In der Szene, die Britney Spears nun auf Instagram geteilt hat, sitzt sie mit ihrem Schwarm auf dem Badezimmerboden eines Hotels und berichtet weinend, dass ihre Mutter ihr gesagt habe, sie sei nur "ein Fehler" gewesen.

"Verdammt traurig"

"Eine Szene aus einem Film, den ich vor langer Zeit gedreht habe. Als ich mich auf den Weg gemacht habe, um meine Mutter zu finden ... und sie mich nicht sehen wollte! Ich weiß ... verdammt traurig!", schreibt die Sängerin zu dem Clip. Dann fügt sie hinzu: "Ich meine, es ist eigentlich weniger schlimm als das, was meine Mutter mir im wirklichen Leben angetan hat, also ...".

Bereits vor wenigen Tagen hatte die 40-Jährige in einem mittlerweile gelöschten Instagram-Post gegen ihre Mutter ausgeteilt. "Pssst, ratet mal, was? Ich hatte letzte Nacht einen Anruf von Jesus", schrieb sie. Dieser habe sie daran erinnert, wie ihre Mutter einst ein Buch herausgebracht habe - "genau zu der Zeit, als du sie am meisten gebraucht hast ... und wofür? Ruhm und Aufmerksamkeit!", zitierte sie ihre Erscheinung. In ihrer Autobiografie "Through the Storm", die kurz nach Britney Spears' Nervenzusammenbruch 2008 erschienen war, plauderte Lynne Spears intime Details über ihre Tochter aus, darunter auch, wann diese ihre Jungfräulichkeit verloren habe.

Im vergangenen November, nachdem ein Gericht das Konservatorium aufgehoben hatte, schrieb die Sängerin auf Instagram, dass ihre Mutter diejenige gewesen sei, die ihren Vater überhaupt erst auf die Idee gebracht habe, die Vormundschaft zu übernehmen. "Ich werde diese Jahre nie zurückbekommen ... sie hat heimlich mein Leben ruiniert", fügte Spears hinzu. Später löschte sie den Instagram-Post.