Ärger um "Cry Me A River" Jesus spricht zu Britney über ihren Ex

Seit einigen Monaten ist Britney Spears eine freie Frau, doch ihr Groll gegen die Menschen, die ihr Unrecht getan haben, sitzt offenbar noch immer tief. Und so berichtet die Sängerin nun von einem Gespräch mit Jesus, in dem es auch um Justin Timberlakes Missetaten ging.

Seit sie nicht mehr unter der Vormundschaft ihres Vaters steht, rechnet Britney Spears immer mal wieder in den sozialen Medien mit ihrer Familie ab. Von dieser fühlt sich die US-Sängerin verraten, ausgenutzt und im Stich gelassen. Doch wie aus einem Instagram-Beitrag hervorgeht, hegt die 40-Jährige offenbar auch noch immer Groll gegen ihren Ex-Freund Justin Timberlake. Und damit nicht genug: Anscheinend ist auch Jesus Christus sauer auf den Sänger.

"Pssst, ratet mal, was? Ich hatte letzte Nacht einen Anruf von Jesus", schreibt Britney in dem mittlerweile wieder gelöschten Eintrag, der aber noch im Internet kursiert. Dieser habe sie daran erinnert, wie ihre Mutter einst ein Buch herausgebracht habe - "genau zu der Zeit, als du sie am meisten gebraucht hast ... und wofür? Ruhm und Aufmerksamkeit!" zitiert sie ihn. In ihrer Autobiografie "Through the Storm", die kurz nach Britney Spears' Nervenzusammenbruch 2008 erschienen, plauderte Lynne Spears intime Details über ihre Tochter aus, darunter auch, wann diese ihre Jungfräulichkeit verloren hatte.

"Geh jetzt spielen, liebes Kind"

"Dein Ex hat dasselbe getan", habe Jesus weiter gesagt. Er habe ihren Namen auf seinem ersten Album durch den Schmutz gezogen und behauptet, sie hätte ihm Unrecht getan. Zwar erwähnen weder Jesus noch Britney Timberlakes Namen, dass es sich um ihn handelt, liegt aber nahe. Schließlich warf ihr der Sänger kurz nach der Trennung im Jahr 2002 in seinem Hit "Cry Me A River" vor, ihn betrogen zu haben. Die Frau, die in dem Musikvideo zu sehen war, sieht Britney Spears zudem zum Verwechseln ähnlich.

Auch Britneys Schwester Jamie Lynne machte Jesus der Sängerin zufolge Vorwürfe. Wie bereits ihre Mutter habe sie habe in "einer der schwersten Zeiten in deinem Leben" ein Buch herausgebracht. Weiter heißt es in dem Instagram-Post: "Da ich weiß, dass du deine Geschichte nicht als Jesus, deinem Herrn und Retter, erzählen willst, gebe ich dir fünf Flaschen Jack (Daniels, Anm. der Red.) und einen Lebensvorrat an McDonald's-Pommes ... jetzt geh spielen, liebes Kind!" Was sie - beziehungsweise Jesus - damit sagen möchte, lässt die 40-Jährige offen.

Britney Spears und Justin Timberlake waren von 1998 bis 2002 ein Paar. Nach ihrer Trennung folgte eine mediale Schlammschlacht, hauptsächlich vonseiten des Sängers. Timberlakes Karriere profitierte enorm von dem Absturz der Sängerin und dem öffentlichen Bild von ihr. Erst nach der Ausstrahlung der Doku "Framing Britney Spears" sprach er ihr seine Unterstützung zu und entschuldigte sich für sein Verhalten.