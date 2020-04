Manch einer kann sich womöglich nicht einmal mehr daran erinnern, dass Britney Spears und Justin Timberlake einst ein Paar waren. Das liegt nun auch schon fast 20 Jahre zurück. Trotzdem ist die Sängerin auch heute noch voll des Lobes für den Ex.

Im Kindesalter lernten sich Britney Spears und Justin Timberlake kennen. Im Alter von zwölf Jahren waren sie beide als Moderatoren bei der Disney-Sendung "Mickey Mouse Club" im US-Fernsehen angestellt. 1998 kamen die zwei schließlich auch privat zusammen und wurden das Pop-Traumpaar schlechthin. 2002 dann aber folgte die Trennung.

Seinerzeit wurde darüber gemunkelt, ob womöglich Spears' Beziehung zu Wade Robson der Grund für das Liebesaus gewesen sei. Den Choreografen kennt man spätestens seit der Dokumentation "Leaving Neverland", in der er Michael Jackson vorwirft, ihn sexuell missbraucht zu haben. Seither sind jedenfalls 18 Jahre vergangen, und trotzdem hat Spears für ihren Ex-Freund nur gute Worte übrig.

Bei Instagram hat die Sängerin jetzt ein Video hochgeladen, in dem man sie - wie so oft - tanzen sieht. Das Besondere an dem Clip ist der Song, den sie dafür ausgewählt hat. Der heißt "Filthy" und stammt vom letzten Timberlake-Album "Man In The Woods". Dazu schreibt die 38-Jährige: "Ich weiß, wir hatten vor 20 Jahren eine der weltgrößten Trennungen, aber hey, der Mann ist ein Genie!" Die sich in häuslicher Quarantäne befindende Musikerin ist der eigenen Aussage nach gerade ziemlich gelangweilt und vertreibt sich die Zeit gern mit dem Drehen derartiger Tanzvideos.

Timberlake reagiert mit Emoji

Das Lob geht natürlich auch an Timberlake nicht spurlos vorbei, der durch die Verlinkung seines Profils darauf gestoßen sein dürfte. Der 39-jährige Musiker hinterließ dann auch ein lachendes Emoji und drei Winke-Hände. Im nächsten Clip, den Spears wenig später hochlud, tanzt sie erneut auf der Veranda ihres Hauses im US-Bundesstaat Kalifornien. Wieder hat sie dafür Musik von Timberlake ausgewählt.

Spears' kleine Schwester Lynn meinte in den Kommentaren, bereits die Schlagzeilen zu wittern: "Blogs arbeiten bereits an ihren skandalösen Geschichten." Das ist aber wohl eher unwahrscheinlich, schließlich ist Timberlake seit 2012 glücklich mit Schauspielerin Jessica Biel verheiratet, mit der er einen Sohn hat. Spears hingegen ist seit 2017 mit dem zwölf Jahre jüngeren Fitnesstrainer Sam Asghari zusammen.