"Superstar" und Platz 1 in den Charts: Ramon Roselly.

Mit Schlager, dem von Dieter Bohlen geschriebenen Song "Eine Nacht" und dem Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" im Rücken hat es Ramon Roselly tatsächlich geschafft: Er ist von 0 auf Platz 1 in den Single-Charts eingestiegen. Der Poptitan vollführt vor Freude ein Tänzchen.

Deutschland, einig Schlagerland. An der Regentschaft von Helene Fischer lässt sich schon seit Jahren nicht mehr rütteln, doch wächst da mit Ramon Roselly vielleicht tatsächlich ein männlicher Vertreter des Genres heran, der ihr über kurz oder lang das Wasser reichen könnte? Für einen ist das nicht ausgeschlossen: Dieter Bohlen.

Dementsprechend ist er auch einer der ersten, die über diese Nachricht gänzlich aus dem Häuschen sind: Roselly hat nach seinem Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) am Samstag nun auf Anhieb auch die Spitze der deutschen Single-Charts erobert. Womit? Mit dem von Bohlen geschriebenen Song "Eine Nacht" natürlich.

Ramon Roselly folgt Beatrice Egli

Das ist in der Tat ein nicht ganz ungewöhnlicher Vorgang. Zum einen hat dies seit sieben Jahren niemand mehr mit einem klassischen Schlager geschafft - auch Helene Fischer nicht. "Atemlos durch die Nacht" brachte es lediglich auf Platz 3 der Charts. Die bislang letzte, der das gelang, war vielmehr ausgerechnet Beatrice Egli, ebenfalls als DSDS-Siegerin und mit "Mein Herz" ebenfalls mit einem von Bohlen geschriebenen Song.

Zum anderen werden bei der Ermittlung der Charts inzwischen auch die Streamingzahlen von Anbietern wie Spotify und Co. berücksichtigt. Dass sich Roselly dennoch gegen alle anderen nationalen und internationalen Konkurrenten mit einem Schlager durchgesetzt hat, ist alles andere als selbstverständlich.

Erstes Album ist "Herzenssache"

"Das ist wirklich die totale Sensation", freute sich Bohlen in einer ersten Reaktion gegenüber RTL. Auch auf seiner Instagram-Seite lud er ein Video hoch, in dem er seiner Begeisterung freien Lauf ließ. "Wir haben es den Leuten mal wieder gezeigt: Wir schaffen das", jubiliert der DSDS-Juror, ehe er mit einer Harke in der Hand zu einem Tänzchen ansetzt: "Der Dieter, der ist froh. Der Dieter, der ist froh. Sha-la-la."

Am heutigen Donnerstag erscheint zugleich Rosellys Debütalbum "Herzenssache", mit dem Bohlen sicher ebenfalls gern weit vorne in den Charts landen würde. "Dieses erste Album bedeutet mir unheimlich viel. Da ist der Titel wirklich Programm", erklärte unterdessen der neue "Superstar" im Interview mit ntv.de. Doch Roselly ist auch klar, dass es bis zur Schlager-Spitze noch ein langer Weg ist. "Ich werde wirklich hart arbeiten und das Ganze so lange auskosten und vorantreiben, wie ich kann und darf", verspricht er.