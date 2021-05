Sommer in der Höhle Da können die Löwen was erleben

In der "Höhle der Löwen" dreht sich diesmal alles um Erlebnisse, den Sommer und Badespaß. Aber auch die Frage nach einer würdevollen und nachhaltigen Bestattung wird aufgeworfen. Volles Programm also. Nur: Bei welchem Startup werden die Investoren anbeißen?

"The Makery"

"Handy aus, wir gehen raus. Denn mit uns haben Sie jede Menge Erlebnisse", so Gründer Jasper Kolb über "The Makery". Die digitale Plattform vermittelt zahlreiche handwerkliche und kreative Workshops.

"The Makery" vermittelt Workshops für jede Gelegenheit. (Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maur)

"The Makery" bringt lokale Kreative, Künstler und Experten zusammen, die ihr Wissen und ihre Leidenschaft teilen möchten. Das Wichtige daran: Die Anbieter können die Workshops im eigenen Namen und in eigener inhaltlicher und preislicher Gestaltung durchführen. So finden sich auf der Plattform fast 500 verschiedene kreative Erlebnisse zu Themen wie Handwerk, Kochen oder Nachhaltigkeit.

Für Kolb ist sein Startup ein Herzensprojekt: "'The Makery' bedeutet mir alles und ich stehe da komplett hinter. Als Gründer muss man der größte Fan seines Unternehmens sein und das bin ich definitiv."

Wird Kolb diese Begeisterung für seine Firma auch bei den Löwen entfachen? Um seine Plattform groß zu machen, benötigt er 250.000 Euro und würde dafür 15 Prozent seiner Anteile abgeben.

"Bodywallet"

Ob beim Feiern, beim Sport oder am Strand: Taschen und Geldbörsen sind hier eher störend und verlockend für Diebe. Aber wohin mit Bargeld, Schlüssel oder Kreditkarte?

Eine simple Lösung für dieses Problem liefern die beiden Gründer Christian Schranz und Axel Kosuch mit der "Bodywallet". Sie schützt Wertsachen vor Diebstahl oder Verlust und klebt dabei sicher und unauffällig wie ein Pflaster auf der Haut. Das Besondere: Sie ist hautverträglich, atmungsaktiv, sicher und hält drei Tage auf der Haut, auch beim Baden oder Sport. Durch den Plastikzipper ist die "Bodywallet" einfach verschließbar und praktisch in der Handhabung.

Zusammen mit einem Löwen oder einer Löwin wollen die beiden Gründer den Vertrieb und das Marketing jetzt voranbringen. Ihr Angebot: 100.000 Euro für 10 Prozent der Firmenanteile.

"Summersaver"

Sommer, Sonne und luftige Kleidung - wäre da nur nicht das eine leidige Problem: Fast jeder kennt das unangenehme bis schmerzliche Gefühl von wund geriebenen Stellen, wenn kein Stoff mehr die Haut schützt.

Mit "Summersaver" sollen wund geriebene Hautstellen der Vergangenheit angehören. (Foto: TVNOW / Frank W. Hempel)

Auch Denise Hahn kann davon aus eigener Erfahrung ein Lied singen und entwickelte eine Lösung. Der "Summersaver" ist ein Anti-Wundreib-Stick, der Hautirritationen und Wundreibungen verhindern soll. Den cremigen Balsam einfach auf die empfindlichen Hautpartien wie die Oberschenkelinnenseiten oder die BH-Kontur auftragen und die Nutzer sollen so lang anhaltend vor Wundreibungen und Scheuerstellen geschützt sein. Für ihre Rezeptur nutzt Hahn natürliche Inhaltsstoffe wie etwa pflegendes Kokos- und Mandelöl.

Die Gründerin baut ihr Business aktuell noch ganz allein auf und ist daher auf der Suche nach einem strategischen Partner an ihrer Seite: "Ein Deal wäre gigantisch. Da ich alleine bin, brauche ich Unterstützung im Vertrieb und Marketing." Für 250.000 Euro würde sie 15 Prozent ihrer Firmenanteile abgeben.

"HARDCORK"

Rouven Brauers ist leidenschaftlicher Surfer und Skateboarder. In den letzten 30 Jahren hat er über 10.000 Surfbretter gebaut und viel auf dem Gebiet geforscht.

Ralf Dümmel testet aus, was mit Kork so alles geht. (Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maur)

"In der Zeit bin ich auf ein Material gestoßen, welches mich sehr fasziniert hat. Und das ist Kork", so Rouven. Sein Kompagnon Alexander Gebler ergänzt: "Kork ist der Mantel der Korkeiche - mit faszinierenden Eigenschaften. Es ist wasserfest, gasdicht und isoliert sehr gut. Sowohl akustisch als auch thermisch."

Das Geheimnis liegt in der Zellstruktur. In einem Kubikzentimeter Kork befinden sich 40 Millionen Zellen, die mit einem Gas-Luftgemisch gefüllt sind. Das macht Kork so leicht und so robust. Auch in puncto Nachhaltigkeit liegt Kork vorne. "Beim Wachsen der Korkrinde nimmt diese viermal so viel CO2 auf, wie sie später bei der Weiterverarbeitung abgibt", so Gebler über die Vorteile.

Doch wie umgeht man die extrem geringe Reißfestigkeit? "Ich habe ein Korkgranulat mit Kurzfasern und Harz verbunden", stellt Brauers seine Lösung vor. Der Faserverbund soll durch Stabilität, hohe Flexibilität, Dämpffähigkeit und Nachhaltigkeit überzeugen. "HARDCORK" kann für die Luftfahrt, die Automobilbranche und in der Schiffsbranche, vor allem im Jachtbau, eingesetzt werden. Konkrete Anfragen liegen den Gründern bereits vor.

Für die Expansion ihres Unternehmens benötigen die beiden einen erfahrenen Investor an ihrer Seite. Wird ein Löwe eine Million Euro für 20 Prozent der Firmenanteile von "HARDCORK" investieren?

"EVERTREE"

Ein sehr wichtiges und für "Die Höhle der Löwen" absolut außergewöhnliches Thema bringen die Geschwister Helena und Andreas Hohnke mit. "Die 'EVERTREE'-Urne lässt aus der Asche Verstorbener neues Leben in Form eines Baumes entstehen und trägt dabei auch noch ganz aktiv zum Klimaschutz bei", so Helena Hohnke.

Die Gründer von "EVERTREE" berühren mit ihrem Pitch. (Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maur)

Als der Vater der Geschwister starb, wollten sie sich mit der Endgültigkeit des Todes nicht zufriedengeben. Die Idee einer Urne, bei der aus der Asche eines verstorbenen Menschen oder Tieres ein Baum wächst und sie so in lebendiger Erinnerung bleiben, entstand.

"Die 'EVERTREE'-Urne spendet Trost und zwar in der schwersten Stunde eines Menschen. Zudem schützt sie noch aktiv das Klima, weil wir dadurch viele Bäume auf der ganzen Welt wachsen lassen wollen. Wir möchten aus Friedhöfen Wälder machen", erklärt Helena Hohnke.

Es gibt aktuell fünf verschiedene Baumsamen zur Auswahl, die "EVERTREE"-Urne besteht aus einem neuartigen Biokunststoffgranulat und ist zu 100 Prozent biologisch abbaubar. Je nach Bodenbeschaffenheit löst sie sich nach etwa sechs bis zwölf Monaten komplett auf und übrig bleibt ein Baum - eine lebendige Erinnerung.

Hier sind sich die Löwen einig: Einer der berührendsten Pitches in der Geschichte der "Höhle der Löwen". Doch steigt auch ein Investor bei "EVERTREE" für 75.000 Euro und 33 Prozent Firmenanteile ein?

"Die Höhle der Löwen" läuft immer montags um 20.15 Uhr bei Vox. Sonntags um 15.10 Uhr wird die Sendung bei ntv wiederholt. Zudem ist sie jederzeit bei TVNOW abrufbar. Mehr Informationen zur Sendung finden Sie auch bei vox.de.