"Hoffe, sie kommen lebend raus" Daniela Katzenberger will Iris Klein mäßigen Artikel anhören

Mit Iris Kleins Einzug bei "Promi Big Brother" strebt das Trennungsdrama mit Peter Klein einem neuen Höhepunkt entgegen. Schließlich sitzt auch er im Container und wusste bis Montagabend nichts von seinem "Glück". Wie Daniela Katzenberger offenbart, redete sie ihrer Mutter vorab noch ins Gewissen.

Lasst die Spiele beginnen: Am Montag ist auf Sat.1 die diesjährige Ausgabe von "Promi Big Brother" mit der ersten Live-Show auf Sendung gegangen. Dabei traf auch Iris Klein auf ihren Noch-Mann Peter, der von ihrer Teilnahme an dem Format bis zu ihrem Eintreffen nichts wusste. Nun hat sich mit Daniela Katzenberger auch die Tochter von Iris Klein zu der pikanten Konstellation geäußert.

Kurz vor Beginn der Live-Sendung brachte Katzenberger in einer Reihe von Instagram-Storys ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass ihre Mutter im Container "nicht mit Messern" nach ihrem Ex-Partner schmeißen werde. Iris Klein sei "sehr emotional", erklärte die "Katze". Wer die skandalträchtige Trennung von ihr und Peter Klein in den Medien verfolgt habe, habe dabei bei Weitem noch nicht alles mitbekommen. Sie sei bei dem Rosenkrieg aber "ja live dabei" gewesen, so die 37-Jährige.

Rat zum "neutralen Hallo"

Ihre Mutter habe sie gefragt, wie sie ihren Noch-Mann nach monatelanger Funkstille zwischen dem Ex-Paar vor laufenden Kameras begrüßen solle, berichtete Katzenberger und ergänzte, sie habe zu einem "neutralen Hallo" geraten. "Man muss ja jetzt nicht die Zunge in den Hals stecken oder um den Hals fallen", so Katzenberger. Ihre Mutter habe daraufhin allerdings entgegnet, sie wisse nicht, "ob ich das kann, ob ich dann so ruhig bleibe".

Sie hoffe darauf, dass sich Iris Klein "irgendwie im Griff hat, so gut es geht, dass sie da nicht mit Messern schmeißt", erklärte Katzenberger. Auch wünsche sie sich, dass ihre Mutter eine "ein bisschen längere Zündschnur hat als sonst".

Die Zeit bei "Promi Big Brother" biete schließlich auch die Chance, "vieles gerade und zurechtzurücken, und den Leuten mal 'ne andere Seite zu zeigen", so Katzenberger. Das sei, was sie sich eigentlich von ihrer Mutter wünsche. Zugleich schränkte sie erneut ein: "Am Ende des Tages hoffe ich, dass beide lebend den Container verlassen. Man darf ja noch träumen dürfen."

Der große Knall bleibt vorerst aus

Tatsächlich verlief das erste Aufeinandertreffen von Iris und Peter Klein in der Show deutlich weniger spektakulär als von manchen erwartet - und von den Machern der Sendung sicher auch erhofft. Peter Klein ließ durchblicken, dass er die Möglichkeit dieser Situation bereits in Betracht gezogen hatte. Ansonsten würdigte er seine Noch-Frau kaum eines Blickes. Auch als die beiden von "Big Brother" dazu verdonnert wurden, zusammen für die Bewohnerinnen und Bewohner in einem Mini-Supermarkt Essen zu kaufen, drehte er ihr vorwiegend den Rücken zu.

Die beiden wechselten so in den ersten gemeinsamen "Promi Big Brother"-Momenten kaum ein Wort miteinander. Auch Iris Klein ließ "die Messer" stecken und vermied - jedenfalls zunächst - einen Konfrontationskurs mit ihrem Ex, mit dem sie seit 18 Jahren verheiratet ist.