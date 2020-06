Da sage noch einer, "Der Bachelor" brächte keine beständigen Liebespaare hervor. Es geht! Zumindest auf Umwegen. So haben sich Angelina Heger und Sebastian Pannek abseits der Kameras gefunden, verliebt und das Jawort gegeben. Und jetzt sind sie auch noch Eltern geworden.

Wir sind uns sicher: Dieses Kind wird auch auf Rosen gebettet werden. Um es in die Welt zu setzen, waren allerdings gar keine Dornenstängel nötig. Angelina und Sebastian Pannek sind Eltern geworden. Das verkündete das Paar nun stolz auf Instagram.

So verkündet Angelina Pannek die Geburt - auf ihrem mittlerweile privaten Instagram-Account. (Foto: Instagram / angelina.pannek)

"Unser Herz ist geboren. Mami und Papi sind die glücklichsten Menschen der Welt! Wir können unser Glück kaum fassen, denn es ist magisch, was unser kleiner Schatz mit uns macht. Wir sind unendlich verliebt, dankbar und unbeschreiblich glücklich! Es ist die schönste Zeit unseres Lebens, die wir grad als kleine Familie erleben dürfen", heißt es in dem emotionalen Post.

Hinzu fügt das Paar die Worte: "Unendliche Liebe." Auf ein Bild des Babys müssen die Fans noch warten. Auch auf das Geschlecht des Kindes wird in der Nachricht nicht eingegangen. Doch die Panneks hatten schon im Februar verraten, dass sie sich auf einen Jungen freuen. "Ein Mini-Sebastian ist unterwegs!", erklärten sie damals. Auch dass sie ihr Kind möglichst aus den Medien und der Öffentlichkeit heraushalten wollen, haben die beiden bereits klargemacht.

Heimliche Hochzeit

Angelina Heger hatte 2014 als Kandidatin an der RTL-Show "Der Bachelor" teilgenommen. In der Staffel mit Christian Tews als Rosenkavalier belegte sie seinerzeit den zweiten Platz hinter Katja Kühne. Sebastian Pannek wiederum mimte 2017 selbst den "Bachelor" in dem Kuppelformat. Er entschied sich dafür, seine letzte Rose Clea-Lacy Juhn zu überreichen. Tatsächlich waren die beiden danach auch rund anderthalb Jahre ein Paar.

Heger und Pannek kamen im Sommer 2019 zusammen. Schon im Dezember stand dann fest, dass sie ein Kind erwarten. Im April 2020 wurde öffentlich, dass der 33-Jährige und die 28-Jährige heimlich geheiratet haben. Wegen der Corona-Krise seien nur engste Familienmitglieder und Trauzeugen "mit gehörigem Sicherheitsabstand" dabei gewesen, verriet das Paar. Heger nahm den Nachnamen ihres Mannes an und heißt deshalb seither offiziell Angelina Pannek.