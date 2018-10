Unterhaltung

Halloween in Hollywood: Die coolsten Kostüme der Stars

Ganz Amerika ist im Halloween-Fieber. Auf den offiziellen Promi-Partys versucht wieder jeder, die übrigen Anwesenden mit seinem Kostüm auszustechen. Dabei spielt Kunstblut oft nur eine kleine oder sogar gar keine Rolle.

Die Crawfords können ja tragen, was sie wollen, die sehen einfach immer gut aus. Okay, besonders gruselig sind ihre Outfits jetzt nicht. Bei uns würden diese Verkleidungen eher noch als Karnevalskostüme durchgehen, aber sei's drum. Ein Hingucker sind die vier trotzdem. Auf der "Casamigos Halloween Party" am Wochenende in Los Angeles erschien Cindy als Debbie Harry, Ehemann Rande Gerber kam als David Bowie, Tochter Kaia als Joan Jett und Sohn Presley als Punkrocker.

Auch Paris Hilton war unter den Gästen. Sie hüllte sich in ein blau schimmerndes Einhorn-Kostüm. Auch nicht so wirklich zum Fürchten, aber man kann ihr wirklich nicht vorwerfen, sich bei der Wahl des Outfits nicht treu geblieben zu sein.

One-Direction-Sänger und Schauspieler Harry Styles glitzerte mit Paris um die Wette - in einem silbernen Baseball-Outfit mit schräger Riesenbrille à la Elton John.

Zur zweiten Runde der "Casamigos Halloween"-Sause am Folgetag in Las Vegas kamen Cindy und Rande an der Seite von George Clooney als Dreiergespann, das offenbar hoch hinaus wollte.

Auf der Kiss FM Haunted Halloween House Party in London hat dieses Kostüm den Vogel abgeschossen: Man muss schon zwei Mal hinschauen, um zu erkennen, dass die Person auf dem Foto nicht der Rapper Post Malone ist. Hinter der ausgefeilten und extrem gelungenen Maskerade verbirgt sich Sängerin Rita Ora, die hier ihrem Kollegen huldigt. Was der von dem Kostüm hält, ist leider (noch) nicht bekannt.

Und "Victoria's Secret"-Engel Sara Sampaio zeigt, wie Halloween richtig geht, nämlich richtig schaurig. Mit vergilbten Fingernägeln und ordentlichem Überbiss ist die Schönheit in dem behaarten Werwolf kaum wiederzuerkennen.

Doch nicht nur Hollywood hat es drauf, auch die Deutschen können's. Dass Heidi Klum die "Queen of Halloween" ist, ist bekannt. Womit sie uns in diesem Jahr überraschen wird, ist noch ein gut gehütetes Geheimnis. Dass aber auch andere Deutsche ein Händchen für gruselige Verkleidungen haben, konnten wir bereits kürzlich bei Natascha Ochenknechts Halloween-Party in Berlin feststellen.

Wir sehen den Ochsenknecht-Erstgeborenen Wilson Gonzalez, Natascha herself, ihren Freund Oliver Schuhmann, Cheyenne Ochsenknecht und Bärbel Wierichs.

Quelle: n-tv.de