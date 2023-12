Kommendes Jahr geht "Deutschland sucht den Superstar" in die 21. Runde. Dass Pietro Lombardi und natürlich Dieter Bohlen wieder Teil der Jury sein würden, steht bereits fest. Doch die beiden erhalten auch weibliche Verstärkung - und das gleich doppelt.

Dieter Bohlen und Pietro Lombardi waren schon gesetzt, nun steht die komplette Jury für die 21. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) fest. So sind im kommenden Jahr auch Schlagersängerin Beatrice Egli und Rapperin Loredana mit von der Partie, wie RTL bekannt gab. In der 20. DSDS-Ausgabe hatten noch Sängerin Leony und Rapperin Katja Krasavice neben Bohlen und Lombardi gesessen.

Kommen beide aus der Schweiz: Loredana (l.) und Beatrice Egli. (Foto: RTL / Bobby / Michael de Boer)

So unterschiedlich Egli und Loredana musikalisch auch sind - eines haben sie dann doch gemeinsam: Beide sind in der Schweiz geboren.

Sie wolle mit ihrer Teilnahme ihren "Respekt" und ihre "Dankbarkeit" gegenüber DSDS demonstrieren, wird Egli von RTL zitiert. Schließlich bleibe die Show der "Ursprung" ihrer Karriere. Die mittlerweile 35-Jährige hatte die 13. Staffel der Sendung 2013 gewonnen und startete danach im Musikgeschäft voll durch. Jetzt freue sie sich darauf, "gemeinsam mit meiner Landsfrau Loredana, Pietro und Dieter das nächste Talent bei DSDS in 2024 zu finden", erklärt sie.

"Der perfekte Einstieg"

Auch sie wolle mit ihrer Jury-Teilnahme etwas zurückgeben, sagt Loredana. "Ich habe der Musik sehr viel zu verdanken", so die 28-Jährige. Durch sie habe sie gelernt, dass "man alles erreichen kann, wenn man an sich glaubt und hart an sich arbeitet". DSDS sei "für talentierte Künstlerinnen und Künstler der perfekte Einstieg, um eine Musikkarriere zu starten", ist sich die Tochter kosovarischer Eltern sicher.

"Beatrice und Loredana kenne ich schon sehr lange persönlich und ich mag beide sehr", erklärt wiederum Pietro Lombardi. Die beiden machten "unsere Runde perfekt", findet der DSDS-Sieger von 2011. "Beide sind sehr erfolgreich und wissen, wie das Musikgeschäft funktioniert."

RTL-Programmgeschäftsführerin Inga Leschek schwärmt ebenfalls von den beiden Neuverpflichtungen. "Mit Beatrice Egli und Loredana konnten wir zwei sehr erfolgreiche Vertreterinnen ihres jeweiligen Musik-Genres für die DSDS-Jury gewinnen", erklärt sie. Egli habe den "modernen Popschlager bei DSDS salonfähig gemacht und sich als Moderatorin etabliert". Loredana gehöre zu den "populärsten Deutsch-Rapperinnen".

Keine "blöde Altersgrenze" mehr

Neben dem Engagement von Beatrice Egli und Loredana gibt es 2024 eine weitere Neuerung: Es gibt keine Altersobergrenze mehr. Nun können sich auch Menschen über 30 Jahren bewerben.

Ein Sieg für Dieter Bohlen, der lange gegen die "blöde Altersgrenze" gekämpft hatte. "Jeder ab 16 Jahren kann kommen und das wird für viele Überraschungen sorgen", freut sich der Chefjuror. Und weiter: "Ich freu mich auf alle Talente, Menschen, die jahrelang geübt haben, um mir zu zeigen, was sie draufhaben. Ich bin ehrlich: Ich freu mich auch auf die, die nicht genug geübt haben."

Schon am 16. Dezember geht es los. Dann startet in Köln die deutschlandweite Casting-Tour. Ein Ausstrahlungstermin für die neuen DSDS-Folgen ist noch nicht bekannt. Ab der vierten Staffel waren alle Ausgaben stets im Januar gestartet. Dieter Bohlen hat allerdings bereits verraten, dass es dieses Mal "ein bisschen später" werde.