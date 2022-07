Ist in der 20. Staffel von DSDS wieder am Start: Jury-Chef Dieter Bohlen. Ohne ihn geht's eben doch nicht.

Im vergangenen Jahr trennen sich die Wege von Dieter Bohlen und RTL nach fast 20 gemeinsamen Jahren. Florian Silbereisen rückt als "Deutschland sucht den Superstar"-Juror nach und versucht es mit mehr Freundlichkeit. Nun aber kehrt der Pop-Titan als Kopf der Jury zurück.

Gut 16 Monate ist es her, dass RTL die Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen als Jury-Chef von "Deutschland sucht den Superstar" aufkündigte - damit ist es nun vorbei. Die Verantwortlichen holen den Modern-Talking-Star zurück zur Castingshow. Zugleich gibt der Sender bekannt, dass die 20. Staffel von "DSDS" die letzte sein wird.

RTL-Moderatorin Frauke Ludowig traf den Pop-Titan auf Mallorca, wo dieser emotional wurde: "Dieter kommt zurück zu DSDS und zu RTL. Und überhaupt zurück zu meinem Team, meiner Familie. Die so selten zu sehen, das war schon hart." Bohlen verglich seine DSDS-Pause mit einer guten Ehe, in der es auch einmal kriseln kann. "Jeder kennt das, wenn er 20 Jahre verheiratet ist, wo es dann Situationen gibt, in denen man unterschiedlicher Meinung ist. Aber dann muss man sich ja nicht gleich scheiden lassen", so der 68-Jährige.

Die DSDS-Staffel 2021 war nach 18 Jahren die erste ohne den Modern-Talking-Star. Eine Tatsache, die Bohlen geschmerzt hat - so sehr, dass er die vergangene Staffel gar nicht verfolgt hat. "Ich muss ja ehrlich sein, ich habe nicht eine Sekunde geguckt. Es tut einem einfach weh", so der Pop-Titan.

Neue Formate mit Silbereisen

Mit der 19. Staffel hatte man das Format "grundlegend weiterentwickeln und frische Impulse setzen" wollen, hieß es seinerzeit. Dafür engagierte RTL neben Schlager-Moderator Florian Silbereisen noch den deutschstämmigen und in Los Angeles lebenden Musikproduzenten Toby Gad, der unter anderem mit Beyoncé zusammen gearbeitet hat, sowie die niederländische Musikerin Ilse DeLange, vielen aus den Shows "Sing meinen Song" und "Let's Dance" bekannt. Diese Jury werde ihre Arbeit nicht fortsetzen, teilte RTL mit. Mit Florian Silbereisen entwickele man aber neue, eigenständige Programmformate.

RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner: "DSDS mit Florian Silbereisen, Ilse deLange und Toby Gad war frisch, spannend und hat uns viel Freude gemacht. Mein großer Dank gilt allen dreien, die mit ihrer großen Musikexpertise und ihrem Gespür für Musiktalente die Show bereichert haben. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit Florian Silbereisen."

"Nach zwei sehr erfolgreichen Jahrzehnten werden wir die Show ein letztes Mal groß feiern. Und zum großen Finale darf Dieter Bohlen nicht fehlen", sagte Küttner. "Wir haben viel verändert bei RTL, wir stehen für positive Unterhaltung und daran halten wir auch fest. Das werden wir nun gemeinsam mit Dieter Bohlen auch bei 'Deutschland sucht den Superstar' beweisen. Wir freuen uns sehr, dass er dabei ist. Es ist wie auch sonst unter Freunden: Manchmal tut eine Pause gut. Gemeinsam machen wir im kommenden Jahr eine große, begeisternde, positive letzte DSDS-Staffel."

Altbewährtes statt "komplett Neues"

Auch für Dieter Bohlen ist es sicher nicht die schlechteste Entscheidung, wieder in den beruflichen Heimathafen einzufahren. Zwar hatte er nach dem damaligen Aus verkündet, bald mit etwas "komplett Neuem" zurückkehren zu wollen. Bis auf einen Werbespot und regelmäßige Instagram-Videos passierte dann aber nicht allzu viel. Immerhin gab es musikalisch tatsächlich etwas Neues von ihm. Das war allerdings auch nur ein bisschen neu: Gemeinsam mit Ex-"DSDS"-Schützling Pietro Lombardi und Katja Krasavice veröffentlichte Bohlen Anfang Mai eine modifizierte Version des Modern-Talking-Klassikers "You're My Heart, You're My Soul".

Jetzt geht die gemeinsame Reise mit der Jubiläumsstaffel der Mutter aller Castingshows also weiter. Im kommenden Jahr wird dann der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Harry Laffontien ermittelt, der im Mai das Finale für sich entscheiden konnte. Bereits jetzt steht fest, dass sich so mancher Kandidat dann wieder warm anziehen und ein dickes Fell beweisen muss, um vor Bohlen zu bestehen. Der Moderator dazu: "Wenn Musik für euch das Ding eures Lebens ist, bewerbt euch bitte pronto, pronto. Es ist das letzte Mal, dass ihr vor dem großen Meister singen könnt."

Alle bisherigen DSDS-Staffeln stehen auf RTL+ zum Streamen bereit.

Wer sich für die Teilnahme bewerben möchte, kann das hier tun.