Dass Alec Baldwin aus Versehen eine Frau am Set erschossen hat, scheint für Anhänger von Donald Trump ein gefundenes Fressen zu sein. Schließlich hat der Schauspieler den Ex-US-Präsidenten jahrelang parodiert. Allen voran ergeht sich nun Donald Trump Jr. in Häme.

Wie genau es zu dem tragischen Unfall am Set des Westerns "Rust" kommen konnte, muss geklärt werden. Doch eines ist klar: Das, was Alec Baldwin passierte, der versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins mit einer Requisitenpistole erschoss und Regisseur Joel Souza verletzte, wünscht man keinem Menschen. Einige verlieren im Angesicht der Tragödie dennoch alle Hemmungen und überziehen den Schauspieler nun mit Spott und Häme. Nicht zuletzt Donald Trump Jr., Sohn des Ex-US-Präsidenten Donald Trump, tut sich hier unrühmlich hervor.

Der Grund, weshalb Rechtsaußen, Konservative und Trump-Anhänger Alec Baldwin auf dem Kieker haben, liegt auf der Hand. Der Hollywood-Star parodierte den ehemaligen US-Präsidenten jahrelang in der TV-Show "Saturday Night Live" (SNL). Von vielen wurde er für seine satirische Darstellung gefeiert, während er im Lager der Trump-Anhänger den Hass auf sich zog.

Donald Trump Jr. lässt seiner Verachtung für Baldwin jetzt freien Lauf. Bereits vor mehreren Tagen veröffentlichte er auf seiner Instagram-Seite einen Post mit Bezug zu dem tödlichen Unfall am Western-Set. Zu sehen war ein Foto von Baldwin, auf dem der Hollywood-Star direkt in die Kamera sieht. "Dieser Blick, wenn ein Anti-Waffen-Spinner mehr Menschen mit einer Waffe tötet, als es deine umfangreiche Sammlung an Feuerwaffen je getan hat", schrieb der 43-Jährige dazu.

Doch damit nicht genug. Immer wieder aufs Neue stichelte Donald Trump Jr. in den vergangenen Tagen gegen Baldwin, zuletzt unter anderem mit einem weiteren Instagram-Post. Diesmal ist sein Vater zu sehen, in einer Pose, als würde er gerade ein Gewehr abfeuern. "Donald Trump bei der Probe für einen SNL-Sketch, in dem er Alec Baldwin spielt", merkte er sarkastisch dazu an. In seinem Kommentar dazu rechtfertigte Donald Trump Jr. den Post. Alec Baldwin sei schließlich der Erste, der "auf jedermanns Grab pissen" würde, wäre einem anderen Vergleichbares widerfahren.

Donald Trump Jr. geht aber sogar noch weiter. So verkauft er in seinem Online-Shop inzwischen auch T-Shirts mit dem Aufdruck: "Guns don't kill people. Alec Baldwin kills people" ("Waffen töten keine Menschen. Alec Baldwin tötet Menschen").

Gibt es im Shop von Donald Trump Jr. zu kaufen ... (Foto: shopdonjr.com)

Umgerechnet rund 24 Euro soll der Gipfel der Geschmacklosigkeit kosten. Doch einige seiner mehr als fünf Millionen Instagram-Follower werden wohl ebenfalls jedes Gefühl von Anstand über Bord werfen - und dem Trump-Sohn das Shirt aus den Händen reißen.