Was ist los mit Evelyn Burdecki? Die amtierende Dschungelkönigin ist eigentlich im Urlaub, doch nun liegt sie krank darnieder. Dabei macht sie keinen besonders zuversichtlichen Eindruck. Ihre Follower bei Instagram sind in Sorge um die 30-Jährige.

Eigentlich ist Evelyn Burdecki gerade im Urlaub in Marokko. Einige Tage lang gab es Fotos vom Strand und vom Pool des Sofitel Agadir Royal Bay Resorts. Während diese Bilder bei den Daheimgebliebenen vor allem Neid hervorriefen, gibt ihr neuester Post eher Anlass zur Sorge.

Auf dem Foto liegt Burdecki auf einer Liege, eingewickelt in mintgrüne Badetücher. Sie schaut etwas erledigt, aber geschminkt in die Kamera und schreibt dazu: "Ihr Lieben, ich kann nicht sprechen, und schreiben auch nicht. Hab euch lieb! Bin bald wieder fit! Gerade vom Winde verweht, weiß nicht, wie es mir geht. Kurz: irgendwie schlecht!"

An Wüstenfieber erkrankt

Dem Post fügt sie den Hashtag #wüstenfieber hinzu. Demnach würde sie also an Kokzidioidomykose leiden. Dessen Erreger, ein Pilz namens Coccidioides, wird meist über die Atemluft aufgenommen. Grund dafür ist ein trockenes Klima, bei dem Sporen aufgewirbelt und in der Luft verteilt werden. Die Symptome des Wüstenfiebers sind einem grippalen Effekt nicht unähnlich. Die Körpertemperatur steigt an, es kommt zu einer Entzündung der Atemwege und zu Abgeschlagenheit. Auch Hauterscheinungen wie ein Erythem, eine Hautrötung, können auftreten.

Von ihren Followern erfährt Burdecki in dieser schweren Stunde Zuspruch und Genesungswünsche, darunter auch prominente Kolleginnen wie Nazan Eckes, Frauke Ludowig, Giulia Siegel und Barbara Becker. Und natürlich wäre es ihr zu wünschen, dass sie bald wieder auf die Beine kommt und den Rest ihres Urlaubs noch genießen kann.

Evelyn Burdecki wurde durch ihre Teilnahme an der RTL-Show "Der Bachelor" 2017 bekannt. Als Kandidatin von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" eroberte sie Anfang 2019 die Herzen der Zuschauer, die sie zur Dschungelkönigin wählten.