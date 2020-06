Seit fast 20 Jahren gehört Felix von Jascheroff zu den Serien-Lieblingen bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Doch privat lief es nicht immer so rund bei dem 37-Jährigen. Vor Kurzem zerbrach bereits seine zweite Ehe. Jetzt spricht er erstmals über die Gründe für das Liebes-Aus.

Die zweite Ehe von Felix von Jascheroff ist gescheitert. Mitte März gab der aus "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) bekannte Darsteller überraschend die Trennung von Bianca Bos via Instagram bekannt.

Die Ehe hielt knapp drei Jahre. Noch im November 2019 hatte das Paar auf den Malediven sein aus dem Jahr 2017 stammendes Eheversprechen erneuert. Im Interview mit der "Bild"-Zeitung geht der Schauspieler nun darauf ein. "Das war für uns eher ein symbolisches nochmal 'Ja' sagen. Dann haben wir gemerkt, dass wir zu viele unterschiedliche Denkweisen und Vorstellungen vom Leben haben", so der 37-Jährige.

Weiter sagt der GZSZ-Star über die Trennungsgründe: "Wir haben viel gekämpft und wir haben unser Bestes gegeben. Aber im Endeffekt ist unsere Beziehung dann doch in eine ganz andere Richtung gelaufen, die keiner von uns gerne so haben wollte. Aber so ist es nun mal. Ich denke, dann lieber einen Schlussstrich ziehen, als monatelang nicht glücklich zu sein."

27 Tage in Quarantäne

Die Corona-Krise sei zudem "keine leichte Zeit" gewesen, auch wenn es bereits davor gekriselt habe, führt von Jascheroff aus. Da seine Verflossene an Covid-19 erkrankte, habe er 27 Tage in Quarantäne verbringen müssen.

Inzwischen sei Bianca Bos bereits ausgezogen, erklärt der Schauspieler im "Bild"-Gespräch. "Mir geht es sehr gut. Ich kann mich nicht beklagen", sagt er mit Blick auf sein Befinden. "Den Glauben an die große Liebe habe ich nicht verloren! Noch nicht …", ergänzt er, darauf angesprochen, dass nun schon seine zweite Ehe gescheitert sei.

Der Frage, ob er womöglich bereits neu verliebt sei, weicht er dagegen aus. "Natürlich lerne ich auch Frauen kennen … Aber ich habe in den letzten 20 Jahren, in denen ich jetzt in der Öffentlichkeit stehe, gelernt, dass es nicht immer von Vorteil ist, wenn man so viel über sein Privatleben redet", so von Jascheroff.

Blick nach vorn

Die Corona-Quarantäne habe er kreativ genutzt, erläutert der GZSZ-Star, der unter dem Namen JASH auch singt, weiter. So sei sein neuer Song "Danke für Nichts" entstanden, in dem er die Trennung verarbeite. "Für mich ist der Song ein Abschluss für diese letzten Monate. Jetzt geht's wieder nach vorne", ist sich von Jascheroff sicher.

Der Schauspieler ist seit 2001 in der Rolle des John Bachmann bei GZSZ zu sehen. Seine erste Ehe mit Kollegin Franziska Dilger wurde 2007 geschlossen. Aus ihr ging eine Tochter hervor. 2009 trennte sich das Paar. Aus einer weiteren gescheiterten Beziehung mit dem Model Lisa Steiner hat von Jascheroff zudem einen Sohn.