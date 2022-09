Er war ein erfolgreicher Rennfahrer, doch dem breiten Publikum ist Ferfried Prinz von Hohenzollern vor allem durch seine Beziehung mit Reality-TV-Star Tatjana Gsell bekannt. Nun ist "Foffi" in einem Krankenhaus in München gestorben.

Trauer um Ferfried "Foffi" Prinz von Hohenzollern. Der ehemalige Tourwagen-Rennfahrer ist in der Nacht auf Dienstag im Klinikum Großhadern in München gestorben. Das hat sein engster Familienkreis sowohl der "Bunten" als auch der "Bild"-Zeitung bestätigt. Er wurde 79 Jahre alt. Die Todesursache ist nicht bekannt.

Ferfried Maximilian Pius Meinrad Maria Hubert Michael Justinus Prinz von Hohenzollern kam am 14. April 1943 auf Schloss Umkirch in Baden-Württemberg als jüngster Sohn von Friedrich von Hohenzollern (1891-1965), Oberhaupt des ehemaligen fürstlichen Hauses Hohenzollern, zur Welt.

Nach einem Jurastudium widmete sich Ferfried einer Karriere als Rennfahrer und begann 1966 mit einem BMW regelmäßig Rennen in Europa zu absolvieren. 1969 wurde er ins Werksteam bei BMW aufgenommen. 1971 gewann er zusammen mit Gerold Pankl das berühmte 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring.

"Aschenputtel wird Prinzessin"

Aufmerksamkeit in den Medien erhielt er jedoch vor allem durch seine Beziehung mit Reality-TV-Star Tatjana Gsell im Jahr 2004, obwohl der Prinz damals noch in dritter Ehe verheiratet war. Ihre Liaison war für die Öffentlichkeit offenbar so interessant, dass sich der Sender RTLzwei 2006 dazu entschied, mit "Tatjana & Foffi - Aschenputtel wird Prinzessin" eine vierteilige Doku-Soap über das Paar auszustrahlen. Ihre Beziehung ging jedoch wieder in die Brüche.

Ferfried Prinz von Hohenzollern war dreimal verheiratet. Im September 1968 ging er mit Angela von Morgen erstmals den Bund der Ehe ein. Sie bekamen zwei Kinder, ließen sich 1973 jedoch scheiden. Im April 1977 heiratete er seine zweite Ehefrau Eliane Etter. Die beiden bekamen ebenfalls zwei Kinder. Ihre Ehe wurde 1987 geschieden. 1999 gab er dann seiner dritten Ehefrau Maja Synke Meinert das Jawort, ihre Ehe hielt bis 2007.