Der Kapitän bleibt an Bord Florian Silbereisen fährt weiter "Traumschiff"

Fährt weiterhin auch zur See: Florian Silbereisen.

Seit rund einer Woche wissen wir, dass es nicht nur Seemannsgarn ist: Florian Silbereisen wird tatsächlich neuer Juror bei "Deutschland sucht den Superstar". Aber der 39-Jährige hat da doch noch diesen Job auf dem Ausflugsdampfer am Hacken?! Keine Sorge, den behält er auch.

Florian Silbereisen stellt sein Talent zum Multitasking unter Beweis. So geht der 39-Jährige auch weiterhin für das ZDF auf große Fahrt, wie er nun in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung klarstellte.

Demnach hat Silbereisen seinen "Traumschiff"-Vertrag, der eigentlich 2021 ausgelaufen wäre und nur noch zwei Folgen umfasst hätte, nun sogar vorzeitig bis 2024 verlängert. "Durch die vorzeitige Verlängerung möchte ich ganz deutlich machen: Ich bleibe dem 'Traumschiff' selbstverständlich treu", betont er. Beim ZDF bedankt er sich für den Mut, "die traditionelle Serie ganz neu anzugehen".

Silbereisen hatte 2019 auf dem Unterhaltungsdampfer, der bereits vor 40 Jahren das erste Mal in See gestochen ist, angeheuert. Seither mimt er in der Serie den Schiffskapitän Max Parger. Silbereisens Einsatz beim "Traumschiff" war nicht unumstritten. Nicht wenige störten sich daran, dass der Moderator und Schlagersänger praktisch ohne jegliche Schauspielerfahrung engagiert wurde.

Neues DSDS-Trio

Deutlich mehr Vorkenntnisse bringt der Ex-Freund von Helene Fischer dagegen bei seiner neuen Aufgabe mit. Vor rund einer Woche ließ RTL die Bombe platzen und gab bekannt, dass er in der neuen Jury von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) Platz nehmen wird. Ihm zur Seite stehen werden die Musikerin Ilse DeLange und der Produzent Toby Gad.

Nicht ausgeschlossen schien, dass Silbereisen nach seiner DSDS-Verpflichtung beim "Traummschiff" von Bord geht. Doch diesen Befürchtungen hat er ja nun den Wind aus den Segeln genommen. In diesem Sinne: Mast- und Schotbruch, lieber Flori!