Zwar sind Giulia Siegel und ihr Lebensgefährte doppelt gegen Corona geimpft, dennoch steckt sich das Paar im gemeinsamen Liebesurlaub mit dem Virus an. Beide haben mit heftigen Symptomen zu kämpfen. Dass es nicht noch schlimmer gekommen ist, sei der Impfung zu verdanken, ist sich Siegel sicher.

Schon Anfang Mai wurde Giulia Siegel zum zweiten Mal gegen das Coronavirus geimpft. Dennoch haben sich die 46-Jährige und ihr Freund Ludwig Heer infiziert und sind an Covid-19 erkrankt. Passiert ist das Ganze wohl im gemeinsamen Liebesurlaub, wie Siegel jetzt ihren Instagram-Followern berichtet.

In mehreren Videos in ihrer Story erzählt die DJane von durchaus heftigen Symptomen wie etwa Schmerzen in der Lunge. Dabei hätten sie und Heer aufgepasst, auch wenn es vielleicht nicht immer so wirken würde. Erwischt habe sie eine "normale", und demnach nicht die ansteckendere Delta-Variante. "Ich möchte diese Form von 'Grippe' - sage ich jetzt mal - nicht nochmal erleben." Sie sei dankbar, dass sie doppelt geimpft sei, sonst wäre sie im Krankenhaus gelandet, ist sie sich sicher. Dass sie sich in sechs Monaten auch die dritte Impfung geben lassen wird, steht für Siegel fest.

"Corona wird Teil unseres Lebens bleiben"

Auf das Video bekam der Reality-Star offenbar viele Reaktionen. Später schrieb Siegel nämlich auch noch: "Bitte schickt mir keine lieb gemeinten Nachrichten zum Corona-Thema. Ich kenne mich gut genug aus und googeln kann ich auch. Ich empfand die Symptome als absolut grenzwertig. Dank der Impfung ist es für mich glimpflich verlaufen." Und weiter ist dort zu lesen: "Ich kann euch nur empfehlen, euch impfen zu lassen. Ich glaube, dass früher oder später jeder diese 'Lungen-Grippe' irgendwie bekommen wird. Corona wird leider Teil unseres Lebens bleiben. Passt bitte auf euch auf."

Und Giulia Siegel und Ludwig Heer sind nicht die einzigen Prominenten, die Corona jetzt trotz doppeltem Impfschutz erwischte. Auch Slipknot-Sänger Corey Taylor ist aktuell erkrankt. Via Facebook teilte der 47-Jährige mit, positiv getestet worden zu sein. Weiter erklärte der Frontmann der Metal-Band, vollständig geimpft zu sein und sich deshalb keine Sorgen zu machen. Laut seiner Ehefrau geht es ihm den Umständen entsprechend gut.