Prominenz in der Höhle Bekommt Giulia Siegel das Löwen-Siegel?

Wer sagt, dass nicht auch Promis erfinderisch sein können? Und so versucht diesmal unter anderem Giulia Siegel in der "Höhle der Löwen" ihr Glück. Sie will bei der Müllvermeidung helfen, während andere Fisch verwursten oder aus der Badewanne ein Sofa machen wollen.

"GreenBill"

Die "Höhle der Löwen" bekommt prominenten Besuch: Giulia Siegel und ihr Partner Ludwig Heer sind unter die Gründer gegangen. Mit "GreenBill" möchten sie das Kassenbon-System digitalisieren und so Müll vermeiden.

"Belege sind nicht nur nervig, sie sind auch hochgiftig. Pro Jahr werden in Deutschland 50.000 Tonnen Belege auf Thermopapier gedruckt", berichtet Siegel. Damit soll jetzt Schluss sein. "'GreenBill' ermöglicht es Einzelhändlern, Gastronomen und Hoteliers, digitale Belege auf einfachste Weise zu erstellen und direkt an den Endkunden zu übertragen", erklärt Heer.

Die "GreenBill"-Box ist für alle bestehenden Kassensysteme nutzbar, und nach Abschluss des Beleges erscheint dieser innerhalb weniger Sekunden auf einem Tablet. Der Gast kann nach Bestätigung der Rechnung den Beleg einfach per QR-Code scannen, um sich diesen als PDF oder Foto abzuspeichern. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, sich den Beleg per E-Mail zu senden. Eine extra App ist dafür nicht nötig.

Um expandieren zu können, benötigen die Gründer 250.000 Euro. Dafür bieten sie zehn Prozent ihrer Firmenanteile an.

"BADESOFA"

Dem stressigen Alltag mit einer Auszeit in der Badewanne entfliehen - eine verlockende Vorstellung. Doch oft sind Badewannen eher unbequem und das Baden für kleinere Menschen eine Herausforderung, da sie nicht den nötigen Halt finden.

Annika Götz (r.) und Natalie Steger wollen die Wanne zum Sofa machen. (Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer)

Als berufstätige Mütter wissen Annika Götz und Natalie Steger, wie wichtig kleine Auszeiten zur Entspannung sind und präsentieren ein Badewannen-Kissen, das durch Komfort, Funktionalität und Design überzeugen soll. Die Kissen sind wasserdurchlässig und aus einem hochwertigen, langlebigen Material gefertigt, das speziell für den Kontakt mit Wasser entwickelt wurde. Außerdem ist es schimmel- und stockfleckenresistent. Die spezielle Füllung soll nicht nur bequem sein, sondern auch das Wasser aufsaugen, so dass die Kissen keinen Auftrieb haben.

Aktuell bieten die Gründerinnen "BADESOFA" in fünf verschiedenen Farben und vier unterschiedlichen Größen an. Ihr Ziel ist es, neue nationale und internationale Märkte zu erschließen. Dafür benötigen die beiden Unternehmerinnen einen strategischen Partner an ihrer Seite. Steigt ein Löwe für 150.000 Euro und 15 Prozent der Firmenanteile ein?

"Marée Fischwurst"

Andreas Tatzel ist gelernter Fleischermeister und arbeitet nebenberuflich als Busfahrer. Doch seine Leidenschaft ist und bleibt das Metzgerhandwerk.

Ob seine Wurst aus Fisch den Löwen wohl schmeckt? (Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maur)

Den Löwen präsentiert der Gründer seine ganz eigenen Wurst-Kreationen: "Meine Wurst wird nicht aus Fleisch hergestellt, sondern aus Fisch. Der Wels hat hohe Omega3-Fettsäuren und einen hohen Anteil an Eiweiß. Außerdem ist er geschmacksneutral und deshalb verwende ich ihn für meine Wurst."

Im "Marée"-Sortiment befindet sich unter anderem Bratwurst-Art, Fleischkäse-Art, Frikadellen-Art und Fischsalami-Sticks. Alles wird nach traditionellem Fleischerhandwerk hergestellt und besteht aus Welsfilet, Rapsöl und Gewürzen - komplett ohne Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker. Um mit seinen Produkten durchstarten zu können, benötigt Andreas Tatzel 40.000 Euro und bietet 25 Prozent seiner Firmenanteile an.

"zanadio"

Tobias Lorenz, Nora Mehl und Henrik Emmert haben 2019 "aidhere" gegründet. Ihre Mission ist es, Menschen mit starkem Übergewicht (Adipositas) zu helfen, die gesünder leben möchten.

"zanadio" soll beim Abnehmen helfen. (Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer)

Allein in Deutschland ist jeder Vierte stark übergewichtig. Dies geht oft mit psychischem und physischem Leid einher. Die App "zanadio" ist ein individuelles Behandlungsprogramm für Adipositas-Patienten - damit sollen diese ihr Verhalten langfristig ändern und gesund abnehmen können. Das Programm soll bei der Ernährungsumstellung helfen und mehr Bewegung in das Leben bringen. Innerhalb des digitalen Angebots, sind Experten bei Problemen per Chat ansprechbar.

"'zanadio' ist individuell, effektiv und wissenschaftlich fundiert. Deshalb ist es auch als Medizinprodukt zugelassen", so Emmert. Unterstützung benötigen die Gründer jetzt im Bereich Marketing und Vertrieb. Um einen Löwen an Bord zu bekommen, bieten sie acht Prozent ihrer Firmenanteile für 500.000 Euro an.

"Udo"

Für Dennis Krey ist die Löwenhöhle ein bekanntes Revier. Bei den ersten drei Staffeln hat der Kölner als Studio-Aufnahmeleiter gearbeitet: "Aber jetzt selbst vor den Löwen zu stehen und zu pitchen, ist noch mal was ganz anderes."

Findet mit "Udo" wirklich jeder Pott seinen Deckel? (Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer)

Gemeinsam mit seiner Co-Gründerin Carina Frings präsentiert Krey den "Udo"- Mehrwegdeckel. "Allein in Deutschland werden pro Stunde 320.000 Coffee-To-Go-Einwegbecher verbraucht. Das sind am Tag 7,6 Millionen und pro Jahr 2,7 Milliarden Becher", so die Gründerin.

Während ihres Design-Studiums bekam Frings die Aufgabe, einen nachhaltigen Coffee-To-Go-Becher zu entwickeln. "Aber warum einen neuen Becher entwickeln, wo doch jeder die Schränke voll mit Tassen hat?" So entstand die Idee zu dem "Udo"- Mehrwegdeckel, der auf fast alle Becher und Tassen passt. "Durch seine konische Form saugt sich der Deckel fest und es läuft nichts aus", erklärt Krey. "Der Deckel ist zu 100 Prozent Made in Germany, ist aus einem recyclefähigem Kunststoff gefertigt und spülmaschinengeeignet."

Mit "Udo" findet jeder Pott seinen Deckel, finden die Gründer auch einen Investor oder eine Investorin? Für 100.000 Euro würden sie 20 Prozent der Firmenanteile abgeben.

"Die Höhle der Löwen" läuft immer montags um 20.15 Uhr bei Vox. Sonntags um 15.10 Uhr wird die Sendung bei ntv wiederholt. Zudem ist sie jederzeit bei TVNOW abrufbar. Mehr Informationen zur Sendung finden Sie auch bei vox.de.