Als 2017 die Vorwürfe gegen Harvey Weinstein öffentlich werden, trennt sich seine Frau Georgina Chapman umgehend von ihm. Jetzt soll der Scheidungs-Prozess vor dem Obersten Gerichtshof in Manhattan abgeschlossen sein. Für Chapman genau zum richtigen Zeitpunkt, denn sie hat einen neuen Partner.

Der Produzent Harvey Weinstein und Georgina Chapman sollen offiziell geschieden sein. Das will zumindest das US-Portal "Page Six" erfahren haben. Laut dem Promi-Portal der "New York Post" wurde der Prozess diese Woche vor dem Obersten Gerichtshof im New Yorker Stadtteil Manhattan abgeschlossen. Das gehe auch aus Gerichtsunterlagen hervor, die man online einsehen kann. Dort wurde der Fall als "erledigt" markiert.

Georgina Chapman und Harvey Weinstein haben bereits 2018 eine Scheidungsvereinbarung getroffen. Die genauen Details sind nicht bekannt, doch dem Portal zufolge soll die britische Modedesignerin eine Summe zwischen 15 und 20 Millionen Dollar bekommen.

Weinstein und Chapman sind seit 2017 getrennt

Weinstein und Chapman heirateten 2007 und haben zwei gemeinsame Kinder: India Pearl und Dashiell. Die 45-Jährige hatte sich 2017 vom ehemaligen Filmmogul getrennt, kurz nachdem die "New York Times" und der "New Yorker" die Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegen Weinstein öffentlich gemacht hatten.

"Mein Herz ist gebrochen. Für all die Frauen, die durch diese unverzeihlichen Taten schreckliche Schmerzen durchlitten haben. Ich habe mich dazu entschlossen, meinen Mann zu verlassen", ließ die Designerin damals in einem Statement gegenüber dem "People"-Magazin verlautbaren.

Die Scheidung kommt zu einem guten Zeitpunkt. Denn Georgina Chapman hat einen neuen Mann an ihrer Seite: Die 45-Jährige zeigte sich vor wenigen Wochen zum ersten Mal öffentlich mit Hollywood-Star Adrien Brody. Die beiden schritten Arm in Arm über den roten Teppich bei einer Filmpremiere auf dem Tribeca Festival.