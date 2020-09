Das Urteil in ihrem letzten Prozess ist noch nicht verkündet, da ist auch schon der nächste in Planung. Amber Heard verklagt nun offenbar ihren Ex-Mann Johnny Depp. Die Schauspielerin beklagt laut Berichten eine "Schmutzkampagne" und fordert 100 Millionen Dollar.

Nächste Runde im Rosenkrieg zwischen Johnny Depp und Amber Heard. Die Schauspielerin hat laut "Page Six" eine Gegenklage gegen ihren Ex-Mann eingereicht. Dies gehe aus Gerichtsunterlagen hervor, die dem US-Promiportal vorliegen. Die 34-Jährige beklage demnach, dass Depp eine "Schmutzkampagne" gegen sie fahre. Sie fordert offenbar einen Schadensersatz von 100 Millionen US-Dollar.

Depp, der zuvor gegen Heard geklagt hatte, versucht derzeit, den Prozess zu verschieben. Dieser sollte Anfang 2021 beginnen, kürzlich seien jedoch die Dreharbeiten für "Phantastische Tierwesen 3" auf diesen Zeitraum gelegt worden, heißt es von seinen Anwälten. Weil Depp laut seinem Vertrag unter Strafe stehe, wenn er an der Produktion nicht teilnehmen sollte, bat er das Gericht darum, den Prozess auf den Zeitraum März bis Juni 2021 zu verlegen.

Der Hollywood-Star wirft seiner Ex-Frau Verleumdung vor. Nach ihrer Scheidung hatte sich die Schauspielerin in einem Artikel der "Washington Post" als Opfer häuslicher Gewalt beschrieben, ohne dabei Depps Namen zu erwähnen.

Auch Heard droht noch eine weitere Klage

Zuletzt artete ein Gerichtsprozess in London aus, den der 57-Jährige gegen das britische Boulevardblatt "The Sun" führt. Dieses hatte den Schauspieler als "Ehefrauenschläger" betitelt und "Harry Potter"-Autorin J.K. Rowling dafür kritisiert, Depp eine Rolle in ihrer "Phantastische Tierwesen"-Reihe gegeben zu haben. In dem Prozess warfen sich Heard und Depp gegenseitig häusliche Gewalt vor. Das Urteil steht noch aus, wird aber für September erwartet.

Zudem gibt es Spekulationen, dass das Anwaltsteam von Depp womöglich einen weiteren Prozess vorbereitet. Laut "Mail on Sunday" befürchtet das Lager Heards, dass Depp noch weiter vor Gericht gegen die Schauspielerin vorgehen wird. Das Team der 34-Jährigen glaube, dass ihr Ex-Mann Heard "ruinieren" wolle, man sei "sehr nervös".

Johnny Depp und Amber Heard hatten sich bei den Dreharbeiten zum Film "The Rum Diary" (2011) kennengelernt. Im Februar 2015 heiratete das Paar, doch bereits im Mai 2016 wurde bekannt, dass die Schauspielerin die Scheidung eingereicht hatte. Es folgte eine öffentliche Schlammschlacht mit gegenseitigen, schwerwiegenden Vorwürfen. Seit 2017 sind die beiden geschieden.