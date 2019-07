Heidi Klum tollt durch die Federn und die ganze Welt darf zusehen. Auf Instagram präsentiert sich das deutsche Model neckisch mit wilder Mähne - und mit Gemüse am Körper. Ist das die Vorfreude auf ihre bevorstehende Hochzeit?

Ja, jetzt ist es wohl wirklich bald so weit. Die Vorbereitungen für die Hochzeit von Heidi Klum und Tom Kaulitz sollen auf Hochtouren laufen. Das heißt aber nicht, dass Braut und Bräutigam andauernd gestresst durch die Gegend flitzen. Die beiden machen es sich entspannt im Bett gemütlich.

Auf Instagram postete Klum gleich eine ganze Reihe Fotos von sich im Bikini - lächelnd, lachend, mit Kussmund, da ist für jeden Geschmack was dabei. Auf einige Bilder hat sich ein Männerfuß geschlichen. Es ist davon auszugehen, dass der zu Klums Verlobtem Kaulitz gehört.

"La Dolce Vita" am und im Pool

Die Bilder sind ein echter Hingucker, besonders ins Auge aber fällt ausnahmsweise mal nicht Klum selbst - jedenfalls nicht nur, sondern ihr außergewöhnlicher Bikini. Auf dem scharfen Teil sind nämlich massig Chili-Schoten abgebildet. Und Pasta. Und Pizza. Man weilt ja schließlich in Italien. "La Dolce Vita" beschränkt sich eben nicht nur aufs am Pool Verzehren, sondern darf auch im Pool am Körper zur Schau gestellt werden. "Pizza und Spaghetti", kommentiert Klum die Bilderreihe denn auch samt passender Lebensmittel-Emojis. Dazu gibt's Herzchen - pur und in den Augen. Bei der 46-Jährigen ist dieser Tage eben ganz viel Amore im Spiel.

Wann genau geheiratet wird, ist nicht bekannt. Den Bund fürs Leben eingehen wollen Klum und Kaulitz wohl auf der Jacht "Christina O." vor der Küste Capris. Das berichtet RTL. Das Boot gehörte einst dem griechisch-argentinischen Reeder Aristoteles Onassis und seiner Frau Jacky O., der Witwe des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy.

Wer nicht genug Hintergrundinfos zur Hochzeit bekommen kann, für den hat der RTL-Streamingdienst "TVNOW" nochmal alle Details aufbereitet. Die Doku "Heidi & Tom - Die Love Story" ist ab sofort abrufbar.