Auf den ersten Blick wirken sie ein bisschen wie Feuer und Wasser. Dennoch gelten Entertainerin Ina Müller und Sänger Johannes Oerding viele Jahre als deutsches Showbusiness-Traumpaar. Doch damit ist nun Schluss: Das Paar hat seine Trennung bekannt gegeben.

Moderatorin Ina Müller und Musiker Johannes Oerding haben sich getrennt. "Es hat sich in unser beider Leben viel verändert und wir gehen schon einige Zeit getrennte Wege", bestätigte Oerding persönlich das Liebesaus. Sie seien weiter freundschaftlich miteinander verbunden und arbeiteten weiter gern zusammen, versicherte der 41-Jährige zugleich. Ein fast gleichlautendes Statement gab auch das Management von Ina Müller auf Nachfrage ab.

Oerding äußerte sich im Rahmen eines Interviews zu seiner "ICE-Tour". Für diese fuhr er am Donnerstag mit dem Zug quer durch Deutschland und spielte dabei an vier unterschiedlichen Bahnhöfen. Den Auftakt machte ein Auftritt am Hauptbahnhof Münster, von wo aus der Sänger zu seinem musikalischen Kurztrip aufbrach. Danach sollte es über Düsseldorf und Karlsruhe bis nach Ulm gehen. Hier war am Abend das längste Konzert mit einer Dauer von etwa eineinhalb Stunden geplant.

Oerding hat Ende 2022 sein bislang jüngstes Album "Plan A" veröffentlicht. Neben seiner Tätigkeit als Sänger engagiert er sich auch in diversen TV-Shows. 2021 zählte er etwa zu den Coaches bei "The Voice of Germany". Aktuell fungiert er zum dritten Mal in Folge als Gastgeber beim Vox-Format "Sing meinen Song".

16 Jahre "Inas Nacht"

Nicht zuletzt für ihre Moderationstätigkeit ist auch Ina Müller bekannt. So führt sie etwa seit mittlerweile 16 Jahren durch die Late-Night-Show "Inas Nacht". Zugleich ist aber auch die 57-Jährige als Sängerin aktiv. "55" lautete der Titel ihres bis dato letzten Albums, das 2020 erschien.

Oerding und Müller waren seit 2011 liiert. Zwar galten sie - nicht nur wegen ihres Altersunterschieds, sondern auch wegen ihres unterschiedlichen Temperaments - als ungleiches Paar. Gleichwohl schien ihre Beziehung durchaus gefestigt zu sein. Die Meldung ihrer Trennung dürfte daher viele überraschen.