Hollywood-Star Leonardo DiCaprio setzt sich engagiert für den Klimaschutz ein. Dass er dabei auch die Abholzung des Regenwalds kritisiert, stößt Brasiliens Präsidenten Jair Bolsonaro sauer auf. Der Schauspieler solle aufhören, Unsinn zu reden, wird der Rechtspopulist nun zitiert.

Leonardo DiCaprio und der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro liefern sich aktuell einen öffentlichen Schlagabtausch. Der Hollywood-Star hatte in einer Reihe von Beiträgen auf Twitter über die ökologische Bedeutung des Amazonas-Regenwalds und dessen Zerstörung gesprochen. Außerdem forderte der Schauspieler und Umweltschützer die brasilianische Bevölkerung auf, zur Wahl zu gehen.

In einem Tweet schrieb DiCaprio: "Brasilien ist die Heimat des Amazonas und anderer Ökosysteme, die für den Klimawandel entscheidend sind. Was dort passiert, betrifft uns alle und die Stimme der Jugend ist der Schlüssel, um den Wandel für einen gesunden Planeten voranzutreiben." Weiter wirbt der 47-Jährige dafür, sich bis zum 4. Mai für die Wahl zu registrieren und sich zuvor auf der Website "Olha o Barulhinho" darüber zu informieren.

Das scheint Bolsonaro zu verärgern. Wie unter anderem CNN berichtet, äußerte sich der amtierende Präsident Brasiliens vor einer Gruppe von Unterstützern zu Leonardo DiCaprios Twitter-Beiträgen: "DiCaprio muss wissen, dass es der Präsident der Welthandelsorganisation war, der gesagt hat, dass die Welt ohne die brasilianische Agrarindustrie hungern würde." Er soll hinzugefügt haben: "DiCaprio hält also besser den Mund, anstatt Unsinn zu reden."

Nicht die erste Auseinandersetzung

Seit Bolsonaros Amtsantritt im Januar 2019 hat das brasilianische Amazonas-Gebiet weitere Schäden erlitten. Der Rechtspopulist lockerte Gesetze und Vorschriften, die den Regenwald vor der Rodung schützen sollten.

Leonardo DiCaprio gilt als einer der engagiertesten Stars in Bezug auf den Klimaschutz. Bereits 1998 gründete er die "Leonardo DiCaprio Foundation", um Umweltbewusstsein zu fördern. Im Mai 2021 sagte er gemeinsam mit Partnerorganisationen eine 43 Millionen US-Dollar schwere Spende für Umweltschutzmaßnahmen auf den Galapagos-Inseln zu.

Es ist nicht das erste Mal, dass Bolsonaro und DiCaprio aneinandergeraten. So beschuldigte der brasilianische Präsident den Schauspieler 2019 etwa, indirekt für Waldbrände im Amazonas-Gebiet verantwortlich zu sein. Hintergrund waren Spenden DiCaprios an Organisationen, die dazu dienen sollten, die Folgen der Brände zu bekämpfen. Bolsonaro warf den Hilfsprojekten dagegen vor, die Feuer selbst gelegt zu haben, um so an Gelder zu kommen.