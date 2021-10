Alles andere wäre auch überraschend, enttäuschend und für die Kino-Branche dramatisch gewesen: Daniel Craigs letzter Einsatz als James Bond in "Keine Zeit zu sterben" ist ein Kassenknüller. In den USA bremst Corona 007 allerdings noch immer etwas aus.

Das erfolgreichste Start-Wochenende aller "James Bond"-Filme, nach drei Tagen bereits der erfolgreichste Film des Jahres: In der Bond-Heimat Großbritannien hat "Keine Zeit zu sterben", Daniel Craigs letzter Auftritt als 007, bereits diverse Rekorde aufgestellt.

Nun ist der Film eine Woche später, am 8. Oktober, auch in den USA und Kanada gestartet. Und das ebefalls mit Erfolg, auch wenn das Ergebnis dort nicht ganz den Erwartungen mancher Beobachter entspricht.

Am Eröffnungswochenende spielte "Keine Zeit zu sterben" laut US-Medien in Nordamerika gute 56 Millionen Dollar ein. Damit ist der 25. Bond-Film in den USA der viert-erfolgreichste in der Geschichte des Franchises seit 1962. Ein starkes Ergebnis für einen Kinostart in der Corona-Zeit. Den Pandemie-Rekord von "Venom 2" von 90 Millionen Dollar am Startwochenende verfehlte 007 aber deutlich. Viele Branchenkenner hatten mit einem Ertrag von bis zu 100 Millionen für "Bond" gerechnet.

"Venom" hat die Nase vorn

Als Grund für die auf hohem Niveau enttäuschenden Zahlen führen Experten an, dass ältere Menschen sich schwerer als jüngere Zuschauer damit täten, während der möglichen Ausläufer der Pandemie ins Kino zu gehen. Deshalb habe der auf ein jüngeres Publikum zielende Superheldenfilm "Venom: Let There Be Carnage" mehr eingespielt als Bond. 60 Prozent der Besucher von "Keine Zeit zu sterben" waren Statistiken der Produktionsfirma MGM zufolge über 35 Jahre alt.

Hierzulande fährt "Keine Zeit zu sterben" hingegen Top-Zahlen ein. Mit mehr als zwei Millionen Zuschauer innerhalb der ersten neun Tage ist Craigs Abschiedsvorstellung der erfolgreichste deutsche Kinostart seit dem Beginn der Pandemie - genauer gesagt, seit dem Start von "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" im Dezember 2019. Trotz einer immer noch beschränkten Auslastung der Kinosäle durchbrach 007 bei uns schon am ersten Wochenende die Schallmauer von einer Million Zuschauer.