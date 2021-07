Aktuell laufen die Planungen für eine Serie über den "Tiger King" auf Hochtouren. Doch ist die Geschichte von Joe Exotic noch lange nicht zu Ende erzählt. Jetzt sucht er aus dem Gefängnis heraus nach einem neuen Mann. Auch gegen heterosexuelle Bewerber hat er nichts einzuwenden.

Trotz mehrerer gescheiterter Versuche, eine Begnadigung zu erwirken, ist der seit zwei Jahren im Gefängnis weilende Joe Exotic offenbar optimistisch, bald wieder auf freiem Fuß zu sein. Zumindest setzt er jetzt bereits alles dran, nach seiner Entlassung nicht länger Single zu sein. Zu diesem Zweck startet er bei Twitter und auf seiner Homepage einen Aufruf.

Gesucht werden an einer Liebesbeziehung mit dem "Tiger King" interessierte Männer, wie es dort heißt. "Falls irgendwer einen schwulen Freund hat oder einen, der sich noch nicht geoutet hat, aber gern ein Date mit Joe Exotic nach seiner Freilassung hätte, melde ihn für 'The Bachelor King' an. Und ja, auch heterosexuelle Typen sind willkommen!"

Anwälte zuversichtlich

In einem Pressetext auf der Webseite des 58-Jährigen heißt es dann weiter, sein Strafverteidiger John Phillips und dessen Anwaltskanzlei seien zuversichtlich, dass Joe Exotic bis Ende des Jahres oder gar früher aus dem Gefängnis entlassen werde. Grund dafür sollen neuen Beweise sein. In dem Text ist die Rede von einer Verschwörung, von Behinderung der Justiz, Meineid und von einem befangenen Bundesrichter. Die angeblich bevorstehende Freilassung sei der Grund, warum Exotic nun den Wettbewerb "The Bachelor King" gestartet habe.

Männer über 18 Jahre können sich noch bis zum 25. September online bewerben, um der nächste Mann im Leben von Exotic zu werden. Die drei Erstplatzierten erhalten einen exklusiven romantischen Kurzurlaub mit ihm nach seiner Freilassung. Bekannt gegeben werden die potenziellen Gewinner am 6. Oktober.

Offiziell ist Jo Exotic übrigens noch verheiratet, doch auch zu den aktuellen Umständen dieser Beziehung klärt das Statement auf. Sein Ehemann Dillon Passage hatte deutlich gemacht, dass er Exotic zwar immer lieben werde, aber nicht mehr mit ihm verheiratet sein wolle. Er fordert die Scheidung.

Exotic möchte nach dem Gefängnis keine Zeit mehr verschwenden und rasch eine neue Liebe finden. "Ich bin in drei Jahren durch die Hölle gegangen und habe vor, mein neues Leben zu etwas zu machen, von dem ich immer geträumt habe, und ich möchte es mit jemandem verbringen, der eine Beziehung ernst nimmt und verliebt ist und diese Fahrt genießt und dies schafft", wird er zitiert.

Hassbotschaft an Baskin

Für die liebestechnisch bei ihm leider leer ausgehenden Damen hat Exotic noch ein besonderes Angebot in petto. Für sie soll es ebenfalls bald einen Wettbewerb geben, bei dem sie ein Treffen mit ihrem Helden gewinnen können. Das teilt er ebenfalls bei Twitter per hochgeladener Sprachnachricht mit. Und er lässt sich die Gelegenheit nicht nehmen, am Ende noch eine Hassbotschaft an seine Erzfeindin Carole Baskin herauszuschicken.

Der ehemalige Zoobetreiber Joseph Allen Maldonado-Passage alias Joe Exotic sitzt seit 2019 eine Gefängnisstrafe von 22 Jahren ab. Er soll laut Gericht den Mord an Baskin beauftragt haben. Sie hatte nun kürzlich bekannt gegeben, bei einer möglichen zweiten Staffel der Netflix-Dokumentation über den "Tiger King" nicht mehr mitwirken zu wollen.

Derzeit laufen die Planungen für eine weitere Serie über Joe Exotic. Das Projekt des Streaminganbieters Peacock will versuchen, das Phänomen "Tiger King" aus einer anderen Perspektive neu zu erzählen. Dafür verpflichtet wurden angeblich bereits Nicolas Cage für die Titelrolle und Kyle MacLachlan als Carole Baskins Ehemann Howard.